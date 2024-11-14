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Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков

Садоводство

Боярышники — удивительные представители флоры, которые могут обогатить любой сад, удивив не только декоративной красотой, но и ценными лечебными свойствами. Эти растения легко адаптируются к разным климатическим условиям и способны радовать урожаем на протяжении долгих лет, иногда до трёх веков.

Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Древние растения, существовавшие ещё в эру динозавров, оставили след и в мифологии, и в религии.

Цветы и листья боярышника используются в народной медицине, так как положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Собирать их стоит в начале цветения, а сушить в тени. Плоды ценятся за содержание флавоноидов и антиоксидантов, благодаря которым они помогают бороться с токсинами в организме и укрепляют иммунитет.

Вкусные и полезные, их можно есть свежими или переработанными в варенье, пастилу и другие блюда.

Кроме пользы, боярышник привносит в сад декоративные качества. В период цветения кустарник покрывается нежными белыми цветами, летом его крона насыщенно-зелёная, а осенью плоды и листья приобретают яркие оттенки. Даже зимой многие виды остаются украшением сада, так как плоды не осыпаются и создают эффект живых изгородей.

Боярышники в основном произрастают в умеренном климате, хотя встречаются и тропические виды. Это небольшие деревья или кустарники, высотой от 3 до 12 метров, со стойкими к холоду и засухе качествами.

Они не требовательны к почвам и легко переносят загазованность, что делает их идеальными для посадки в городах. Эти растения также подходят для создания плотных живых изгородей, непроходимых и устойчивых к обрезке.

Технология выращивания боярышников несложна: посадка проходит по стандартным для плодовых культур правилам. Размножаются они чаще всего семенами, хотя можно использовать корневую поросль. У некоторых видов семена долго сохраняют покой, и для лучшей всхожести семена проходят стратификацию.

Виды боярышника насчитывают около 380, включая кроваво-красный (сибирский) боярышник с насыщенными плодами и Арнольда, у которого плоды напоминают по вкусу яблоки.

Уточнения

Боя́рышник (лат. Crataégus) — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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