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Фикус не растёт: как освещение и температура влияют на его развитие

2:28
Садоводство

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, известное своей привлекательной зеленью и умеренным темпом роста. Однако иногда его рост замедляется или останавливается, что может вызвать беспокойство. В этом материале разбираем, что может стать причиной и как помочь растению вновь начать расти.

Темпы роста и особенности фикусов

Средняя скорость роста фикусов зависит от условий, в которых они содержатся, и может составлять от 5 до 60 сантиметров в год. При этом одни виды растут быстрее, другие — медленнее, особенно в закрытых помещениях. Важно, чтобы растение получало необходимое освещение, влагу и внимание.

Основные причины остановки роста фикуса

Естественные циклы. Фикус, как и многие другие растения, имеет периоды активного роста и покоя. Сокращение светового дня осенью и зимой замедляет его развитие.

Недостаток освещения. Фикусу требуется яркий рассеянный свет для активного роста. Если света недостаточно, его рост может замедлиться.
Нарушения полива. Как чрезмерный, так и недостаточный полив могут негативно сказываться на фикусе. Важно следить за влажностью почвы.
Вредители. Тля, трипсы и другие насекомые способны замедлить рост, повреждая листья и побеги.

Болезни. Избыток влаги и неподходящие условия могут вызвать грибковые инфекции, приводя к угнетению растения.

Качество почвы. Для хорошего роста фикусу требуется дренированная почва. Старую почву нужно обновлять каждые несколько лет.

Температура. Фикус комфортно себя чувствует при температуре 15-24 °C. Резкие перепады могут привести к остановке роста.

Недостаток питательных веществ. Фикусу необходимы регулярные подкормки в период активного роста.

Переплетение корней. Перерастание горшка и переплетение корней может стать причиной того, что фикус перестаёт развиваться.

Регулярное наблюдение за состоянием фикуса, правильный уход и корректировка условий содержания помогут вашему растению вновь начать расти и радовать глаз.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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