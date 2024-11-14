Почему огурцы становятся пустыми внутри и как этого избежать

Огурцы — одни из самых популярных овощей, выращиваемых на приусадебных участках. Этот универсальный продукт используется не только в свежем и консервированном виде, но и как косметическое средство.

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При этом часто возникает проблема пустотелости огурцов, что вызывает разочарование у садоводов. Причин появления пустот может быть несколько, и важно знать, как предотвратить эту неприятность.

Причины пустот в огурцах

Сортовые особенности. Некоторые сорта огурцов склонны к пустотелости. Обычно гибриды F1 лишены этого недостатка. Нарушение условий возделывания. Особенно остро это проявляется при выращивании в теплицах, где на пустотелость влияет неправильный микроклимат: холодный полив, несоответствие параметров влажности воздуха, резкие перепады температур. Например, огурцы активно растут ночью, и при пониженных ночных температурах снижается вероятность качественного урожая. Ошибки при поливе. Чрезмерный полив, особенно холодной водой, приводит к заболеваниям корневой системы, что нарушает поступление питательных веществ к плодам, вызывая пустотелость и деформацию. Оптимальная температура воды — 25-28 °С. Недостаток света. Для полноценного фотосинтеза огурцам требуется много света. При его недостатке плоды становятся мелкими и пустотелыми. Частично проблему можно решить, добавив калийные удобрения, улучшающие обмен веществ. Качество почвы. Почва для огурцов должна быть структурированной, легкой и хорошо аэрируемой. При чрезмерном применении удобрений плоды могут становиться пустыми, а их качество ухудшается. Болезни. Несоблюдение всех условий выращивания ослабляет иммунитет растений, что может стать причиной вирусных заболеваний, приводящих к пустотелости огурцов. Минеральное питание. Во время плодоношения огурцы необходимо подкармливать каждые две недели, включая дрожжи, древесную золу, борную кислоту, коровяк и компост. Несвоевременный сбор урожая. Перезревшие плоды, долго остающиеся на плетях, начинают использовать собственную влагу, из-за чего образуются пустоты, а плоды становятся жесткими.

Профилактика и устранение пустотелости огурцов

Чтобы избежать пустотелости, нужно соблюдать севооборот, сажать сорта, адаптированные к условиям региона, правильно организовать полив, своевременно рыхлить почву и подкармливать растения, предотвращать затенение огуречных растений и поддерживать их иммунитет.

Если огурцы уже стали пустотелыми, лучше использовать их для консервирования. Предварительное замачивание в холодной воде на 3-4 часа поможет сохранить хрустящую текстуру.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

