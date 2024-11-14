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Как создать эффектный цветник всего из трех растений

3:23
Садоводство

Создание цветников не требует множества различных растений. Максимальную декоративность можно достигнуть и при минимуме. Один из самых простых и практичных вариантов — цветник из трех многолетников. Такие "трио" легко поддерживать, они универсальны и подходят как для строгого, так и для естественного садового дизайна.

Как создать эффектный цветник всего из трех растений
Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, CC BY-SA 4.0

Эти комбинации помогут скрыть пустоты, создать акцентные зоны на газонах или оживить террасы. Главное — подобрать идеальное сочетание растений.

Цветники обычно воспринимаются как сложные композиции, состоящие из множества видов. Однако не менее эффектно выглядят и минималистичные ансамбли. Основное требование к трио — завершенность. Даже три растения могут создать полноценный декоративный цветник, если тщательно подойти к выбору "соседей".

Минимальное количество видов для создания цветника — три. Поэтому такие композиции называют цветниками-трио. Они помогают:

  • заполнить пустоты;
  • разнообразить сад;
  • оформить газоны и "плоские" участки;
  • улучшить сезонный облик;
  • упростить уход за садом.

Цветники из трех многолетников позволяют использовать растения, считающиеся сезонными, в новом контексте. Например, бородатые ирисы и маки недолго радуют цветением, но в трио можно компенсировать их недостатки и продемонстрировать красоту. Уход за такими цветниками проще: их легче обрезать, контролировать разрастание и вовремя омолаживать.

Цветники-трио можно создавать в течение всего года, особенно удобно это делать осенью и весной, когда есть возможность разделить растения. Композиции не ограничены числом посадок — для небольших участков достаточно нескольких кустов, а для ленточной посадки потребуется больше саженцев.

Секрет успеха цветника из трех видов кроется в подборе идеальных "соседей". Неправильное сочетание делает цветник скучным. Несколько ключевых принципов помогают избежать ошибок:

Контрасты глубины. Эффектный цветник создается за счет контрастов не только цветов, но и формы, высоты и текстуры растений. Подбирайте виды разной высоты и структуры: низкое текстурное растение спереди, более высокое и объемное растение в центре, а на заднем плане — высокорослое растение.

Смелая игра цвета. В цветниках-трио можно экспериментировать с самыми смелыми цветовыми сочетаниями, будь то контрасты или вариации одного оттенка. Главное — гармония с цветовой палитрой сада.
Соблюдение сроков цветения. Подбирайте растения с последовательными сроками цветения, чтобы композиция не теряла декоративность на протяжении сезона.

Примеры удачных цветников-трио

  • Пион, дельфиниум и манжетка — контрастная композиция, где манжетка добавляет ажурность, пион — объем, а дельфиниум — высоту.
  • Люпин, ирис и декоративный лук — классическое сочетание с деревенским шармом.
  • Мак, ирис и шалфей — цветник с акцентом на яркие краски и различие в формах соцветий.

Уточнения

Цветни́к - участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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