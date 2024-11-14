10 факторов, влияющих на плодоношение яблони: как исправить ситуацию

Яблоня — одно из самых распространённых плодовых деревьев как в России, так и по всему миру. Это растение относительно нетребовательно к почве и климату, поэтому его выращивают в самых разных регионах — от южных широт до суровых северных областей. Каждый дачник мечтает получить богатый урожай сочных и полезных яблок, но иногда дерево, несмотря на обильное цветение, не даёт плодов.

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Отсутствие опылителя

Яблони не могут опылиться своей пыльцой и нуждаются в перекрестном опылении. Если рядом не растёт яблоня другого сорта, цветение может остаться бесплодным. Чтобы повысить шансы на урожай, лучше всего высадить поблизости три разных сорта, цветущих одновременно.

Возраст дерева

Молодые яблони начинают плодоносить через 5-7 лет после посадки, а некоторые старые сорта даже позже — через 10-12 лет. Если дерево ещё молодое, стоит подождать, когда оно достигнет необходимого возраста.

Недостаток микроэлементов

Как и людям, растениям требуется сбалансированное питание. Отсутствие важных микроэлементов (например, железа, бора, меди) в почве может привести к остановке плодоношения или даже гибели дерева.

Неподходящая почва

Бедная, песчаная или глинистая почва может стать причиной низкой урожайности. Глубина плодородного слоя должна составлять 2,5 метра, чтобы яблоня получала достаточное питание. Если ваша почва недостаточно плодородна, перед посадкой нужно заправить её удобрениями и улучшить структуру.

Ошибки при внесении удобрений

Яблони требуют азотных удобрений весной и калийно-фосфорных — осенью. Если удобрения внесены в неправильное время или дозировке, дерево может сосредоточиться на росте листьев вместо формирования плодов.

Вредители

Гусеницы и плодожорки повреждают яблоню, из-за чего завязи опадают. С вредителями борются с помощью инсектицидов, ловчих поясов и привлечения в сад птиц, которые могут съесть вредных насекомых.

Болезни

Яблоня подвержена болезням, таким как мучнистая роса, парша и монилиальный ожог. Эти заболевания могут привести к утрате урожая и требуют своевременной обработки дерева фунгицидами.

Неправильная обрезка

Если обрезка выполнена неверно или слишком радикально, дерево тратит силы на восстановление вместо плодоношения. Чтобы сохранить урожайность, обрезку следует проводить постепенно и вовремя.

Неподходящий сорт

Некоторые сорта яблонь плодоносят раз в два года или требуют специфических климатических условий. Сорт, не адаптированный для вашего региона, может не переносить зимние морозы или недостаток влаги, что скажется на урожае.

Близкое расположение грунтовых вод

Корни яблонь уходят глубоко в землю, и если они достигают грунтовых вод, дерево может заболеть, а плоды начнут гнить. В таком случае нужно либо пересадить молодое дерево, либо организовать дренаж участка.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

