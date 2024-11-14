Когда и как нужно укрывать клубнику на зиму

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника, или садовая земляника, является одной из самых популярных ягод, по популярности конкурирующей разве что с жимолостью. Обе культуры радуют нас первыми витаминами в начале сезона, что особенно важно для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, CC BY-SA 3.0

Важность укрытия клубники

Многие садоводы обсуждают, нужно ли укрывать клубнику или можно полагаться на снег как естественное защитное покрытие. Если вы живёте в центральных регионах России и выращиваете старые сорта, снег может справиться с этой задачей. Однако новые, крупноплодные сорта, особенно в районах с ранними заморозками, нуждаются в дополнительной защите.

Эти сорта не только плохо переносят морозы без укрытия, но также уязвимы к резким зимним оттепелям. Снег, растаявший в январе, может пробудить растения, а вернувшиеся морозы способны погубить их.

Кроме того, если ваш участок склонен к выдуванию снега, растения останутся незащищёнными, а некоторые из них могут не выдержать даже умеренных морозов. В таких условиях укрытие становится обязательным. Оно помогает сохранить влажность и предотвращает высыхание побегов от холодного ветра, а также защищает молодые кусты от вымораживания корневой системы.

Время для укрытия

Важно не слишком спешить с укрытием, иначе растения могут начать преть. Укрытие нужно проводить при наступлении стабильных холодов, когда температура начинает регулярно опускаться ниже нуля.

Перед укрытием стоит тщательно подготовить растения: прополоть сорняки, удалить старые и больные листья, очистить почву. Важно также удалить ненужные усы и провести подкормку, например, древесной золой.

Способы и материалы для укрытия

Для укрытия клубники можно использовать множество материалов: снег, древесные опилки, еловый лапник, сухую листву, сено, нетканые материалы. Снег — идеальный вариант, но если его мало или он выдувается ветром, можно использовать древесные опилки, лапник и прочие материалы, чтобы создать дополнительный защитный слой. Укрывая клубнику, важно обеспечить полное покрытие растений и не оставлять открытых участков.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

