Идеальная ель в вашем доме. Советы по выбору дерева

Начните с измерения площади, где вы планируете поставить дерево. Убедитесь, что вы знаете ограничения по высоте и ширине, чтобы вы могли найти дерево, которое хорошо сидит.
Подумайте о типе дерева, которое вам нравится. Существуют разные виды, например, пихта, сосна или ель.
Если вы выбираете настоящее дерево, важна свежесть. Проверьте, не зеленая ли хвоя, не сухая и не ломкая. Аккуратно проведите рукой по ветке, чтобы увидеть, легко ли опадают иголки.
Ищите дерево красивой, полной формы. Убедитесь, что нет больших щелей или оголенных мест. Хорошо сформированное дерево будет выглядеть красивее при украшении.
Проверьте ствол, чтобы убедиться, что он прямой и крепкий. Это облегчит размещение и закрепление дерева в подставке.
Настоящие деревья требуют полива, чтобы оставаться свежими. Если вы выбираете настоящее дерево, убедитесь, что у вас есть план по поддержанию его увлажнения в течение всего праздничного сезона.
Определите, сколько вы готовы потратить на дерево. Цены могут варьироваться, поэтому наличие бюджета поможет вам сузить круг вариантов.
Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
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