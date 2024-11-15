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Идеальная ель в вашем доме. Советы по выбору дерева

1:32
Садоводство

Измерьте пространство

Начните с измерения площади, где вы планируете поставить дерево. Убедитесь, что вы знаете ограничения по высоте и ширине, чтобы вы могли найти дерево, которое хорошо сидит.

Идеальная ель в вашем доме. Советы по выбору дерева
Фото: commons.wikimedia.org by Elektryczne jabłko, CC BY-SA 3.0

Учитывайте свои предпочтения

Подумайте о типе дерева, которое вам нравится. Существуют разные виды, например, пихта, сосна или ель. 

Проверьте свежесть

Если вы выбираете настоящее дерево, важна свежесть. Проверьте, не зеленая ли хвоя, не сухая и не ломкая. Аккуратно проведите рукой по ветке, чтобы увидеть, легко ли опадают иголки.

Проверка формы

Ищите дерево красивой, полной формы. Убедитесь, что нет больших щелей или оголенных мест. Хорошо сформированное дерево будет выглядеть красивее при украшении.

Проверьте ствол

Проверьте ствол, чтобы убедиться, что он прямой и крепкий. Это облегчит размещение и закрепление дерева в подставке.

Подумайте об уходе за деревом

Настоящие деревья требуют полива, чтобы оставаться свежими. Если вы выбираете настоящее дерево, убедитесь, что у вас есть план по поддержанию его увлажнения в течение всего праздничного сезона.

Установите бюджет

Определите, сколько вы готовы потратить на дерево. Цены могут варьироваться, поэтому наличие бюджета поможет вам сузить круг вариантов.

Уточнения

Ель (лат. Pícea) — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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