Как перечная мята восстанавливает кожу и снимает усталость

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перечная мята является не только ценным лечебным растением, но и популярным компонентом в косметологии. Её используют для приготовления домашних масок, лосьонов, ванн и компрессов, которые оказывают тонизирующее, питательное и успокаивающее действие. Применение мяты помогает устранить зуд, раздражение, отёчность и улучшить состояние кожи.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

Для приготовления косметических средств чаще всего используются листья мяты, которые срезают в начале цветения и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Одним из распространенных рецептов является настой мяты для лечения угревой сыпи. Для этого 1 столовую ложку сушеных листьев заливают стаканом кипятка, настаивают и используют для компрессов на лицо.

Для увлажнения и тонизации кожи лица можно приготовить маску с мятой, добавив к настою картофельный крахмал, чтобы получить нужную консистенцию. Нанести маску нужно на 20 минут, а затем смыть прохладной водой и использовать питательный крем.

Отвар мяты также может стать отличным средством для смягчения сухой кожи и снятия раздражений. Для этого измельчённые листья заливают горячей водой, кипятят и используют для умывания или замораживают в виде кубиков для протирания лица.

Перечная мята помогает снять усталость ног. Для этого готовят ванночки, добавляя измельчённую мяту в горячую воду, и настаивают смесь. Такие ванночки помогают снять напряжение и усталость в ногах.

Уточнения

Мя́та пе́речная она же мята холодная и мята английская (лат. Méntha piperíta), — травянистое растение; вид рода Мята (Mentha) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

