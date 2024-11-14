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Как перечная мята восстанавливает кожу и снимает усталость

1:41
Садоводство

Перечная мята является не только ценным лечебным растением, но и популярным компонентом в косметологии. Её используют для приготовления домашних масок, лосьонов, ванн и компрессов, которые оказывают тонизирующее, питательное и успокаивающее действие. Применение мяты помогает устранить зуд, раздражение, отёчность и улучшить состояние кожи.

Как перечная мята восстанавливает кожу и снимает усталость
Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

Для приготовления косметических средств чаще всего используются листья мяты, которые срезают в начале цветения и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Одним из распространенных рецептов является настой мяты для лечения угревой сыпи. Для этого 1 столовую ложку сушеных листьев заливают стаканом кипятка, настаивают и используют для компрессов на лицо.

Для увлажнения и тонизации кожи лица можно приготовить маску с мятой, добавив к настою картофельный крахмал, чтобы получить нужную консистенцию. Нанести маску нужно на 20 минут, а затем смыть прохладной водой и использовать питательный крем.

Отвар мяты также может стать отличным средством для смягчения сухой кожи и снятия раздражений. Для этого измельчённые листья заливают горячей водой, кипятят и используют для умывания или замораживают в виде кубиков для протирания лица.

Перечная мята помогает снять усталость ног. Для этого готовят ванночки, добавляя измельчённую мяту в горячую воду, и настаивают смесь. Такие ванночки помогают снять напряжение и усталость в ногах.

Уточнения

Мя́та пе́речная она же мята холодная и мята английская (лат. Méntha piperíta), — травянистое растение; вид рода Мята (Mentha) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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