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Как добиться максимального урожая капусты на своём огороде

1:56
Садоводство

Белокочанная капуста, названная "огородной барышней", требует особого внимания и ухода. Для того чтобы получить качественные и крупные кочаны, необходимо учитывать капризы этой культуры на всех этапах роста.

Как добиться максимального урожая капусты на своём огороде
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Выбор сорта: чтобы добиться хорошего урожая, важно выбрать правильный сорт. Для получения крупных кочанов подойдут среднепоздние и позднеспелые сорта, такие как "Московская поздняя 15", "Русский размер" и гибриды "Мегатон F1".

Выращивание рассады: рассаду позднеспелых сортов начинают выращивать за 55-60 дней до высадки в грунт. После появления всходов температуру следует снижать, чтобы растения развивались крепкими.

Посадка и уход: сажать семена лучше в отдельные горшочки, чтобы не повредить корневую систему. Температурный режим для рассады должен быть строго соблюден, и важно обеспечить растения достаточным количеством света и питательных веществ.

Пересадка и уход на грядке: рассаду высаживают на подготовленные участки с плодородной почвой, предпочтительно в пасмурную погоду. После пересадки капусту следует защищать от сильных солнечных лучей и регулярно поливать, при этом важен контроль за количеством воды.

Подкормки и защита от вредителей: капусту подкармливают органическими удобрениями, такими как коровяк или птичий помет. Для борьбы с вредителями эффективно использовать золу или настой бархатцев и чеснока. При необходимости можно прибегнуть к химическим средствам защиты.

Уборка и хранение: кочаны убирают в сухую погоду, избегая дождей, и сушат перед хранением. Заморозки помогут капусте стать более сладкой, а правильное хранение продлит срок её использования.

Уточнения

Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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