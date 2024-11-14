Малина, которая плодоносит до самых заморозков

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ремонтантная малина: два урожая — это лучше, чем один!

Фото: commons.wikimedia.org

Селекционеры стремятся продлить срок плодоношения популярных ягодных культур, разрабатывая ремонтантные сорта, которые способны плодоносить дважды в сезон, а в некоторых случаях — практически непрерывно. Эти сорта продолжают приносить плоды до осенних заморозков, что значительно увеличивает урожайность.

Основное отличие ремонтантных сортов малины от традиционных заключается в том, что они могут плодоносить как на прошлогодних, так и на побегах текущего года. Традиционные сорта малины приносят урожай один раз в год, и весь урожай собирается за короткий период — обычно в течение месяца. Ремонтантные же сорта дают более продолжительное плодоношение, длительное до 2-2,5 месяцев и более.

Примером является сорт малины "Полка", который начинает плодоносить в конце июля или начале августа, продолжая до первых заморозков. Этот сорт радует хорошим вкусом и ароматом, а также крупными ягодами, каждая из которых может весить до 5 г.

Ремонтантные сорта могут давать два урожая за сезон: один на прошлогодних побегах, а второй — на побегах текущего года. Однако для этого необходим правильный уход и учет климатических условий. Например, в северных регионах требуются дополнительные меры по уходу, чтобы обеспечить вызревание поздних плодов до наступления холодов.

Малина нуждается в правильной агротехнике, включая грамотную обрезку, регулярное внесение удобрений и полив. Мульчирование помогает сохранить влагу в почве, что особенно важно для малины, требующей стабильного увлажнения.

Кроме того, ремонтантные сорта отличаются высокой устойчивостью к болезням и вредителям, а также хорошей зимостойкостью, что облегчает уход за ними, особенно в холодных регионах.

При выборе сорта малины важно учитывать климатические условия региона и подбирать районированные сорта, чтобы избежать разочарований и потери времени и сил.

Уточнения

Ремонта́нтная мали́на — группа сортов малины, отличающихся способностью плодоносить как на двухлетних, так и на однолетних побегах.

