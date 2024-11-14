Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На похоронах пресс-секретаря певца Шамана назвали новую причину его внезапной смерти
Важные советы по стыковке полов при ремонте квартир и офисов
Космический фен: самарские ученые придумали, как убирать мусор с орбит
Подсчитана сумма ущерба от атак ВСУ на регионы России
Россия одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН
Зачем утеплять балкон и какие материалы подойдут для этого лучше всего
Как использовать маску из зелёной глины для кожи, склонной к акне
Как понять, что томатам не хватает бора: советы огородника
Как сбалансировать вкус пересоленного салата: простые решения

Как вырастить лавр и имбирь на подоконнике

1:42
Садоводство

Продолжается тренд на выращивание трав в горшках, который особенно актуален в последние годы. В этом контексте лавр обыкновенный и имбирь — отличные варианты для создания кухонного садика в домашних условиях. Лавр, известный своими ароматными листьями, не только украшает пространство, но и легко адаптируется к комнатным условиям.

Как вырастить лавр и имбирь на подоконнике
Фото: commons.wikimedia.org by Venkana, CC BY-SA 2.0

Для его выращивания требуется нейтральная или слегка щелочная почвосмесь, а также светлое место с возможностью притенения летом. Он предпочитает умеренный полив зимой и обильный летом, а также не боится стрижки, что позволяет формировать его в виде штамбового деревца.

Размножение лавра происходит с помощью семян, черенков или делением куста. При этом для успешного роста необходимо регулярное удобрение, особенно весной и летом.

Имбирь требует немного больше внимания: для его посадки выбираются неглубокие плошки с дренажом. Он хорошо растет при температуре от +25°C и нуждается в регулярном поливе. При этом имбирь не переносит сквозняков и требует стабильных условий.

Имбирь можно выращивать не только ради корневищ, обладающих целебными свойствами, но и в декоративных целях — его красивые листья и цветы выглядят очень эффектно.

Для обоих растений идеально подходит выращивание на открытом воздухе в тёплое время года, а для имбиря особенно важен качественный полив, позволяющий избежать гниения корней. Оба растения не только полезны в кулинарии, но и создают атмосферу уюта в доме, даря ароматы, которые поднимут настроение.

Уточнения

Лавр (лат. Laurus) — род субтропических деревьев или кустарников семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
ВС РФ закрепляются в Купянске после прорыва. Харьковская область будет российской Любовь Степушова Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Почему коты могут агрессивно реагировать на улыбающихся людей
В России покупают больше Rolls-Royce: кто лидирует в продажах
Стало известно, насколько за год подорожала плитка шоколада в России
В какие популярные туристические страны россиянам добираться дольше всего
Зоолог рассказала, почему в Подмосковье всё чаще замечают лис
Почему попкорн для микроволновки может быть смертельно опасен
Развиваем силу и координацию с помощью разворотов с гантелями
Исследование показало, как часто россияне едят красную рыбу
Минобрнауки обсуждает возможность объединения журналистики и филологии в вузах
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.