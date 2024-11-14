Как вырастить лавр и имбирь на подоконнике

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Продолжается тренд на выращивание трав в горшках, который особенно актуален в последние годы. В этом контексте лавр обыкновенный и имбирь — отличные варианты для создания кухонного садика в домашних условиях. Лавр, известный своими ароматными листьями, не только украшает пространство, но и легко адаптируется к комнатным условиям.

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Для его выращивания требуется нейтральная или слегка щелочная почвосмесь, а также светлое место с возможностью притенения летом. Он предпочитает умеренный полив зимой и обильный летом, а также не боится стрижки, что позволяет формировать его в виде штамбового деревца.

Размножение лавра происходит с помощью семян, черенков или делением куста. При этом для успешного роста необходимо регулярное удобрение, особенно весной и летом.

Имбирь требует немного больше внимания: для его посадки выбираются неглубокие плошки с дренажом. Он хорошо растет при температуре от +25°C и нуждается в регулярном поливе. При этом имбирь не переносит сквозняков и требует стабильных условий.

Имбирь можно выращивать не только ради корневищ, обладающих целебными свойствами, но и в декоративных целях — его красивые листья и цветы выглядят очень эффектно.

Для обоих растений идеально подходит выращивание на открытом воздухе в тёплое время года, а для имбиря особенно важен качественный полив, позволяющий избежать гниения корней. Оба растения не только полезны в кулинарии, но и создают атмосферу уюта в доме, даря ароматы, которые поднимут настроение.

Уточнения

Лавр (лат. Laurus) — род субтропических деревьев или кустарников семейства Лавровые (Lauraceae).

