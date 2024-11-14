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Как чеснок помогает вернуть энергию после гриппа и ангины

1:31
Садоводство

Организм часто остается ослабленным после гриппа, ангины или других тяжелых инфекций, вызывая быструю усталость и апатию. Чтобы скорее восстановить силы, стоит обратить внимание на рецепты с чесноком. Одним из популярных средств является чесночный отвар в молоке с медом: чеснок в составе не только укрепляет иммунитет, но и помогает снять общую вялость.

Как чеснок помогает вернуть энергию после гриппа и ангины
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Для приготовления отвара берется крупная головка чеснока, очищается и заливается 300 мл молока. Смесь варится на слабом огне до размягчения чеснока, после чего процеживается и в неё добавляется ложка меда. Принимать настой рекомендуется трижды в день по одной ложке за полчаса до еды, продолжительность курса — от двух до четырех недель.

Альтернативой может стать чесночное вино, помогающее при упадке сил и атеросклерозе. Для его приготовления 100 граммов очищенного чеснока заливаются бутылкой "Кагора" и настаиваются 20 дней в темном месте с регулярным встряхиванием. После процеживания настой принимается трижды в день по одной ложке перед едой.

Оба рецепта достаточно эффективны для восстановления организма, однако имеют противопоказания, такие как аллергия на компоненты, беременность, воспалительные заболевания почек, гастрит и язвенная болезнь на фоне повышенной кислотности желудка.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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