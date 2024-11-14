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Лучшие ремонтантные сорта клубники: ягоды до заморозков

3:25
Садоводство » Советы

Клубника — это один из самых любимых и популярных ягодных культур. Однако короткий период плодоношения часто разочаровывает садоводов. Тем не менее, существуют сорта клубники, которые способны приносить урожай практически до заморозков. 

Клубника «Alice»

  • Описание: Сорт «Alice» — это ремонтантная клубника, которая начала свою популярность среди садоводов благодаря своей высокой устойчивости к неблагоприятным условиям. Она имеет крупные, сладкие ягоды с ярко-красным цветом.
  • Плодоношение: Этот сорт начинает плодоносить с конца мая и может радовать ягодами до самого конца октября.
  • Преимущества: Высокая урожайность и устойчивость к заболеваниям делают «Alice» отличным выбором для садоводов.

Клубника «Фестивальная»

  • Описание: «Фестивальная» клубника отличается сладким вкусом и ярким ароматом. Ее ягоды среднего размера отлично подходят для употребления в свежем виде и для приготовления варенья.
  • Плодоношение: Этот сорт начинает плодоносить в начале лета и продолжает до заморозков, что позволяет наслаждаться свежими ягодами достаточно долго.
  • Преимущества: Сорт отличается высокой устойчивостью к болезням и морозам, что делает его идеальным для регионов с холодным климатом.

Клубника «Эльсанта»

  • Описание: «Эльсанта» — это один из самых популярных сортов в Европе. Ягоды этого сорта крупные, конусовидной формы и обладают отличным вкусом.
  • Плодоношение: Плодоношение начинается в середине июня и продолжается до конца октября, особенно если весна и лето были тёплыми.
  • Преимущества: Сорт прекрасно подходит для промышленных посадок благодаря своей высокой урожайности и хорошей транспортировке.

Клубника «Клерки»

  • Описание: Сорт «Клерки» известен своими крупными и ароматными ягодами. Ягоды имеют ярко-красный цвет и сладкий вкус.
  • Плодоношение: Сорт начинает плодоносить в начале июня и может продолжать давать урожай до первых заморозков.
  • Преимущества: «Клерки» устойчивы к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.

Клубника «Жемчужина Алтая»

  • Описание: Это один из самых ранних и продуктивных сортов. Ягоды этого сорта имеют светло-розовый цвет и приятный вкус.
  • Плодоношение: Плодоношение начинается в конце мая и продолжается до морозов.
  • Преимущества: «Жемчужина Алтая» отлично подходит для климатов с коротким летом и является морозостойким сортом.

Ремонтантные сорта клубники, такие как «Alice», «Фестивальная», «Эльсанта», «Клерки» и «Жемчужина Алтая», дают возможность наслаждаться свежими ягодами практически до заморозков. Правильный уход, включая регулярный полив, удобрение и борьбу с вредителями, поможет вам получить богатый урожай этих замечательных ягод. Выбирая подходящие сорта и заботясь о них, вы можете продлить сезон наслаждения клубничной свежестью и вкусом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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