Какие сорта помидоров являются самыми сладкими

Сейчас отличное время для подведения итогов прошедшего дачного сезона и анализа своих успехов и ошибок. В частности, стоит обратить внимание на сорта помидоров, которые вы выращивали, и, возможно, выбрать новые, особенно сладкие разновидности для следующего сезона.

Мойя Верте

Этот сорт подойдёт тем, кто ценит зеленые помидоры. Плоды вырастают крупными и удивительно сладкими, к тому же сорт отличается хорошей урожайностью. Если вы ищете необычный и высокоурожайный сорт, стоит присмотреться к Мойя Верте.

Северное сияние

Томаты сорта Северное сияние не только вкусные, но и очень декоративные, поэтому они станут ярким украшением любого салата или овощной нарезки. Плоды довольно увесистые, достигают 800 граммов. Особенность сорта — необычная двуцветная мякоть с алыми и золотыми прожилками.

Низами

Эти томаты ярко-желтого цвета радуют своей сладостью и нежным вкусом. Однако, чтобы получить хороший урожай, потребуется уделить сорту Низами особое внимание и тщательный уход.

Гавайский ананас

Гавайский ананас — название сорта говорит само за себя. Эти томаты удивляют не только своей сладостью, но и легким фруктовым привкусом. Единственный нюанс — выращивать этот сорт можно только в тепличных условиях.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

