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Подготовка теплицы к зимовке: всё, что нужно сделать осенью

2:46
Садоводство

Правильная подготовка теплицы к зиме — это основа будущего успешного урожая. Чистка конструкции изнутри защищает от болезней и вредителей, делая теплицу безопасной для новых посадок.

Первый этап — очистка

Все растительные остатки, включая опавшие листья и мелкие стебли, тщательно убираются. Внутренние поверхности моются от пыли и грязи влажной тканью или щеткой.

Химическая обработка

Медный купорос — проверенное средство для дезинфекции теплиц. Раствор готовится из расчета 100 г купороса на 10 л воды и наносится с помощью распылителя, уделяя особое внимание стыкам и углам конструкции.

Биологические препараты

Для тех, кто предпочитает безопасные методы, есть биологические средства. Так, фитоспорин помогает бороться с грибковыми болезнями, а триходермин — защищает от патогенных микроорганизмов. Эти препараты наносятся согласно инструкции.

Народные способы обработки

Известь — традиционное средство для дезинфекции. Побелка не только убивает грибок, но и придаёт конструкции ухоженный вид. Также помогает раствор горчичного порошка: разведённая в воде горчица отпугивает вредителей и обеззараживает поверхности.

Окуривание серой

Серные шашки — одно из самых эффективных средств борьбы с грибками и вредителями. Окуривание проводят в закрытой теплице и в безветренную погоду, уничтожая споры и личинки насекомых.

Подготовка почвы

Почва также требует дезинфекции перед зимовкой. Марганцовка, разведенная до насыщенного розового цвета, хорошо обеззараживает грунт. Расход раствора — около 5 л на квадратный метр.

Защита от грызунов

Зимой теплица может стать пристанищем для грызунов. Разложенные вокруг ароматные травы (полынь, пижма) отпугивают мышей и крыс. Также можно установить ультразвуковые отпугиватели по периметру.

Обработка каркаса

Металлический каркас обрабатывают раствором медного купороса, а деревянные элементы покрывают антисептиком для защиты от гниения и плесени.

Важные детали

Процедуры проводят в сухую, тёплую погоду, когда температура воздуха выше нуля. Для максимального эффекта дезинфекцию можно повторить через неделю.

Когда лучше проводить работы

Подготовка теплицы начинается после уборки урожая и очистки конструкции. Лучшее время — конец сентября или начало октября, пока температура остаётся положительной.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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