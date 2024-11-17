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Как правильно подготовить виноград к зиме

1:53
Садоводство

Снежная и морозная зима представляет серьёзную угрозу для винограда. Растение может пострадать от низких температур или атак вредителей, что ставит под сомнение его выживание до весны. Однако правильная подготовка к зиме поможет сохранить виноград и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне.

Как правильно подготовить виноград к зиме
Фото: flickr.com by Caspar Diederik, CC BY-SA 2.0

Чтобы виноград успешно перенёс зиму, необходимо провести четыре важные процедуры в ноябре.

Подкормка винограда

Для зимовки винограду нужны питательные вещества и микроэлементы. Если пренебречь осенней подкормкой, весной растение будет ослабленным, что негативно отразится на образовании завязей и плодоношении. Для подкормки в первой половине ноября приготовьте раствор из суперфосфата (20 г), калийной соли (10 г), сульфата цинка (2 г) и борной кислоты (1 г). Эти компоненты растворите в ведре воды — такого объёма хватит для удобрения одного квадратного метра.

Влагозарядный полив

Перед зимовкой винограду нужно создать запас влаги, особенно если осень была маловлажной. Около каждого куста сделайте канавку глубиной до 10 см и налейте в неё полтора ведра воды для каждого взрослого растения.

Обрезка и обработка от вредителей

Ноябрь — подходящее время для формирования виноградного куста. Удалите все тонкие и слишком толстые побеги, а затем обработайте растение раствором железного купороса. Это создаст барьер против болезней и вредителей.

Укрытие винограда

В конце осени виноград укрывают лапником или соломой для защиты от морозов и зимних неблагоприятных условий, что повысит шансы на его успешную зимовку.

Уточнения

Виногра́д культу́рный (лат. Vítis vinífera) — вид многолетних кустарниковых лиан из рода Виноград семейства Виноградные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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