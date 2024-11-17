Спасите урожай от тли: как приготовить и использовать перцовый отвар

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — один из самых серьёзных врагов любого агрария. Эти маленькие паразиты способны нанести значительный урон урожаю. Как только тля появляется на участке, избавиться от неё становится непросто, и только решительные меры могут помочь прогнать этих вредителей.

Фото: commons.wikimedia.or by Marco de Haas, CC BY-SA 4.0

Как бороться с тлей

Проверенный "дедовский" способ борьбы с тлей заключается в использовании красного перца. Чтобы приготовить эффективное средство, возьмите 50 г красного перца и 1 литр воды. Перец всыпьте в воду, перемешайте и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 15-20 минут, продолжая помешивать.

Когда отвар будет готов, дайте ему настояться в течение ночи. На утро процедите жидкость через марлю и разбавьте тёплой водой в пропорции 1:4 (на 1 часть настоя — 4 части воды). Перелейте раствор в пульверизатор и обработайте растения. Это средство безопасно для овощных посевов и навредит только тле, оккупировавшей растения.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.



Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

