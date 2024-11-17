Почему морковь портится? Советы по хранению в глине и ящиках

Срок хранения моркови во многом зависит от условий её выращивания, сорта и правильной подготовки. Как и в случае с картофелем, важно уделить внимание каждому этапу. Перед тем как отправить корнеплоды в подвал, их следует очистить от грязи, срезать ботву на уровне головки и оставить на солнце для просушки на 1-2 дня.
Оптимальные условия для хранения
Для долгого хранения моркови важно создать подходящие условия: температура воздуха должна быть +1..+2 °C, а влажность — около 85-90%.
Как хранить морковь в ящиках
Большинство огородников предпочитают хранить морковь в деревянных ящиках, пересыпая её опилками, рябиновыми листьями или песком. Рекомендуется использовать небольшие ящики, вмещающие не более 15-18 кг, чтобы предотвратить повреждение корнеплодов.
Хранение моркови в глине
Этот метод требует небольшой подготовки. В 10-литровое ведро наполовину насыпьте глину и добавьте 4,5 литра воды, тщательно перемешайте и оставьте на 12 часов. Затем доверху наполните ведро водой, снова перемешайте и оставьте ещё на сутки, чтобы получить нужную консистенцию, похожую на сметану. После этого уложите морковь рядами в ящик, застеленный плёнкой, и залейте её глиняной смесью.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!