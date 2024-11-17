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Почему морковь портится? Советы по хранению в глине и ящиках

1:31
Садоводство

Срок хранения моркови во многом зависит от условий её выращивания, сорта и правильной подготовки. Как и в случае с картофелем, важно уделить внимание каждому этапу. Перед тем как отправить корнеплоды в подвал, их следует очистить от грязи, срезать ботву на уровне головки и оставить на солнце для просушки на 1-2 дня.

Почему морковь портится? Советы по хранению в глине и ящиках
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Оптимальные условия для хранения

Для долгого хранения моркови важно создать подходящие условия: температура воздуха должна быть +1..+2 °C, а влажность — около 85-90%.

Как хранить морковь в ящиках

Большинство огородников предпочитают хранить морковь в деревянных ящиках, пересыпая её опилками, рябиновыми листьями или песком. Рекомендуется использовать небольшие ящики, вмещающие не более 15-18 кг, чтобы предотвратить повреждение корнеплодов.

Хранение моркови в глине

Этот метод требует небольшой подготовки. В 10-литровое ведро наполовину насыпьте глину и добавьте 4,5 литра воды, тщательно перемешайте и оставьте на 12 часов. Затем доверху наполните ведро водой, снова перемешайте и оставьте ещё на сутки, чтобы получить нужную консистенцию, похожую на сметану. После этого уложите морковь рядами в ящик, застеленный плёнкой, и залейте её глиняной смесью.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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