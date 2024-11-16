Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя

Несгоревшая древесная зола — прекрасное удобрение, которое обогащает почву и помогает в борьбе с вредителями. В её составе множество полезных для растений микроэлементов, таких как калий и фосфор. Однако зола подходит не всем садовым и огородным культурам, и важно учитывать её влияние на разные растения.
Растения, хорошо реагирующие на золу
Некоторые культуры особенно положительно откликаются на зольные подкормки. Зола полезна для капусты, лука, моркови, огурцов и свёклы. При подготовке грядок для этих растений полезно внести золу из расчёта 150 граммов на квадратный метр. На заключительном этапе вегетации можно подкормить свёклу и морковь зольным настоем, что сделает корнеплоды более сладкими.
Растения, которые нельзя подкармливать золой
Есть культуры, которым зола категорически не подходит. Азалии, брусника, голубика и гортензии предпочитают кислую почву. Поскольку зола раскисляет грунт, она делает его непригодным для этих растений.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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