Какие растения можно подкормить золой, а какие – нельзя

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Несгоревшая древесная зола — прекрасное удобрение, которое обогащает почву и помогает в борьбе с вредителями. В её составе множество полезных для растений микроэлементов, таких как калий и фосфор. Однако зола подходит не всем садовым и огородным культурам, и важно учитывать её влияние на разные растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Laurentius, CC BY-SA 3.0

Растения, хорошо реагирующие на золу

Некоторые культуры особенно положительно откликаются на зольные подкормки. Зола полезна для капусты, лука, моркови, огурцов и свёклы. При подготовке грядок для этих растений полезно внести золу из расчёта 150 граммов на квадратный метр. На заключительном этапе вегетации можно подкормить свёклу и морковь зольным настоем, что сделает корнеплоды более сладкими.

Растения, которые нельзя подкармливать золой

Есть культуры, которым зола категорически не подходит. Азалии, брусника, голубика и гортензии предпочитают кислую почву. Поскольку зола раскисляет грунт, она делает его непригодным для этих растений.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

