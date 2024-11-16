Как обработать сад от болезней и вредителей в ноябре

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заключительный месяц осени знаменует собой финальный этап дачного сезона. В это время дачники активно готовят растения к зиме, выполняя влагозарядный полив, укрытие и другие важные процедуры. Но на этом заботы не заканчиваются: ноябрь — также подходящее время для обработки сада от вредителей и болезней.

Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

Чтобы защитить растения от грибковых заболеваний и предотвратить развитие других недугов, в ноябре используют специальные средства:

Железный купорос

Трёхпроцентный раствор железного купороса эффективно защищает деревья от мучнистой росы и парши. Это средство также помогает снизить риск появления серой и плодовой гнили.

Медный купорос

Двухпроцентный раствор медного купороса помогает в борьбе с коккомикозом и паршой. Эта обработка вносит значительный вклад в оздоровление сада.

Бордоская жидкость

Смесь медного купороса и известкового молока (бордоская жидкость) — идеальное средство для искореняющей обработки в ноябре. Важно помнить, что смешивать железный купорос, медный купорос и бордоскую жидкость не следует.