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Как обработать сад от болезней и вредителей в ноябре

1:15
Садоводство

Заключительный месяц осени знаменует собой финальный этап дачного сезона. В это время дачники активно готовят растения к зиме, выполняя влагозарядный полив, укрытие и другие важные процедуры. Но на этом заботы не заканчиваются: ноябрь — также подходящее время для обработки сада от вредителей и болезней.

Как обработать сад от болезней и вредителей в ноябре
Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

Чтобы защитить растения от грибковых заболеваний и предотвратить развитие других недугов, в ноябре используют специальные средства:

Железный купорос

Трёхпроцентный раствор железного купороса эффективно защищает деревья от мучнистой росы и парши. Это средство также помогает снизить риск появления серой и плодовой гнили.

Медный купорос

Двухпроцентный раствор медного купороса помогает в борьбе с коккомикозом и паршой. Эта обработка вносит значительный вклад в оздоровление сада.

Бордоская жидкость

Смесь медного купороса и известкового молока (бордоская жидкость) — идеальное средство для искореняющей обработки в ноябре. Важно помнить, что смешивать железный купорос, медный купорос и бордоскую жидкость не следует.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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