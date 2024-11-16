Подготовка гортензии к зиме: что нужно сделать, чтобы увидеть цветы весной

Посадили гортензию на своём загородном участке этой осенью? Отличный выбор! В следующем дачном сезоне вы сможете наслаждаться её красивым цветением, а осенняя посадка также снижает риск появления вредителей. Однако осенняя посадка требует особого подхода к укрытию растения.
Что делать с гортензией в ноябре
В первой половине ноября гортензия нуждается в защите: заполните центр всех кустов слоем сухого сфагнума на высоту около 30 см. Подойдут и другие материалы для мульчи, такие как опилки, солома или измельчённая кора деревьев. Также желательно, чтобы выбранная мульча покрывала приствольные круги.
На заключительном этапе обвяжите кусты шпагатом и оберните лапником. Вместо лапника можно использовать спанбонд или другой нетканый материал. Весной обязательно замените зимнюю мульчу на свежую, чтобы не повредить растению.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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