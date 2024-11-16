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Подготовка гортензии к зиме: что нужно сделать, чтобы увидеть цветы весной

1:02
Садоводство

Посадили гортензию на своём загородном участке этой осенью? Отличный выбор! В следующем дачном сезоне вы сможете наслаждаться её красивым цветением, а осенняя посадка также снижает риск появления вредителей. Однако осенняя посадка требует особого подхода к укрытию растения.

Подготовка гортензии к зиме: что нужно сделать, чтобы увидеть цветы весной
Фото: commons.wikimedia.org by Luizabella, CC BY-SA 4.0

Что делать с гортензией в ноябре

В первой половине ноября гортензия нуждается в защите: заполните центр всех кустов слоем сухого сфагнума на высоту около 30 см. Подойдут и другие материалы для мульчи, такие как опилки, солома или измельчённая кора деревьев. Также желательно, чтобы выбранная мульча покрывала приствольные круги.

На заключительном этапе обвяжите кусты шпагатом и оберните лапником. Вместо лапника можно использовать спанбонд или другой нетканый материал. Весной обязательно замените зимнюю мульчу на свежую, чтобы не повредить растению.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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