Розы как новые: простой рецепт для омоложения растений

Пищевая сода — универсальное средство, которое на даче можно использовать для множества задач, включая уход за растениями. Например, гидрокарбонат натрия помогает омолаживать розы, стимулируя их к образованию новых побегов.
Как приготовить раствор для омоложения роз
Приготовление раствора предельно простое. В небольшой ёмкости смешайте 1 чайную ложку соды, половину чайной ложки нашатырного спирта и 1 чайную ложку сульфата магния. Затем эту смесь добавьте в ведро, заполненное водой до половины. В итоге вы получите раствор, способствующий омоложению роз.
Как применять раствор
Перелейте часть полученной жидкости в пульверизатор или бутылку с распылителем и опрыскайте ею кусты роз. Выполнив эту несложную процедуру, вы активизируете рост новых побегов и продлите жизнь своим розам.
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