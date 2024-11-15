Розы как новые: простой рецепт для омоложения растений

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пищевая сода — универсальное средство, которое на даче можно использовать для множества задач, включая уход за растениями. Например, гидрокарбонат натрия помогает омолаживать розы, стимулируя их к образованию новых побегов.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, CC BY 2.0

Как приготовить раствор для омоложения роз

Приготовление раствора предельно простое. В небольшой ёмкости смешайте 1 чайную ложку соды, половину чайной ложки нашатырного спирта и 1 чайную ложку сульфата магния. Затем эту смесь добавьте в ведро, заполненное водой до половины. В итоге вы получите раствор, способствующий омоложению роз.

Как применять раствор

Перелейте часть полученной жидкости в пульверизатор или бутылку с распылителем и опрыскайте ею кусты роз. Выполнив эту несложную процедуру, вы активизируете рост новых побегов и продлите жизнь своим розам.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

