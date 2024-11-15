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Необычный способ вырастить петрушку: что нужно знать огороднику

1:25
Садоводство

Петрушка — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, и её польза для здоровья не вызывает сомнений. Но, несмотря на её популярность, вырастить её из семян бывает непросто. Опытные дачники знают: даже если просто посадить семена в увлажненную почву, это не всегда гарантирует быстрые всходы.

Необычный способ вырастить петрушку: что нужно знать огороднику
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., PDM

Поэтому бывалые огородники перед посевом рекомендуют замачивать семена петрушки на два дня в тёплой воде. После этого их высаживают в перекопанную землю на глубину около 10-15 см и присыпают слоем компоста в 1-1,5 см. Компост полезно разместить и на дне бороздок — петрушка «любит» рыхлую и питательную почву.

После таких подготовительных работ остаётся только ждать первых ростков, что может занять значительное время. Однако у опытных дачников есть ещё один секретный метод.

Как ускорить всходы петрушки?

Некоторые садоводы делятся своим лайфхаком: они замачивают семена петрушки в свежем молоке и высаживают их в землю, трижды посыпанную мелкотёртой негашёной известью. Затем почву слегка увлажняют сверху, но избегают глубокого полива. Такой подход, по отзывам огородников, позволяет увидеть всходы всего через три часа!

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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