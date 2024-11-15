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Три дачных лайфхака: как использовать соду для растений

1:42
Садоводство

Пищевая сода — настоящая палочка-выручалочка, которая пригодится не только на кухне, но и в саду. Этот универсальный продукт может использоваться в приготовлении еды, при уборке и даже для полосканий горла. Но садоводы и огородники открывают для себя еще больше возможностей.

Три дачных лайфхака: как использовать соду для растений
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Гидрокарбонат натрия — так по-научному называется сода — становится их незаменимым помощником на дачном участке. Многие покупают её пачками, зная несколько проверенных способов, которые сделают уход за растениями проще и эффективнее.

Сода против грибка

Сода может стать отличным средством в борьбе с грибковыми заболеваниями растений. Просто смешайте по одной столовой ложке соды, средства для мытья посуды и растительного масла, добавьте их в литр тёплой воды и перемешайте. Готовый раствор подходит для опрыскивания растений, которые пострадали от мучнистой росы или других грибков.

Сода для раскисления почвы

Некоторые растения не переносят кислую почву, и сода может помочь. Добавьте 100 граммов соды в литр воды — получится отличное средство для полива, способное нейтрализовать кислотность грунта и создать более комфортные условия для растений.

Сода против сорняков

Сода также эффективна в борьбе с сорняками. Растворите 300 граммов гидрокарбоната натрия в литре воды и полейте этим средством зоны, где растут нежелательные травы, например, между плитками дорожек. Этот метод не только прост, но и действенен в борьбе с «непрошеными» растениями на участке.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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