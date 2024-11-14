Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие ремонтантные сорта клубники: ягоды до заморозков
Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Три распространённые ошибки, которые сделают пересохшие осенью губы ещё суше
Новые тренды в питании назвала нутрициолог
Главные советы по правильной расстановке мебели в спальне
Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков

От лозы до плодов: как ускорить процесс созревания винограда

3:08
Садоводство » Плодовые

Виноград — это одна из самых популярных и ценимых культур, благодаря не только своим вкусным плодам, но и разнообразным сортам. Для садоводов и виноградниководов важно не только получить хороший урожай, но и ускорить время плодоношения винограда.

От лозы до плодов: как ускорить процесс созревания винограда
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

Правильная обрезка винограда

Обрезка — ключевой фактор, который влияет на плодоношение винограда. Существует несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

  • Формирование куста: важно создать правильную формацию лозы, чтобы обеспечить лучший доступ света к гроздьям и улучшить вентиляцию.
  • Удаление лишних побегов: обрезая ненужные и слабые побеги, вы даёте возможность сильным лозам получать больше питательных веществ и энергии, что способствует ускорению плодоношения.
  • Обрезка на рост: зачастую виноград начинает плодоносить через 2-3 года после посадки. Обрезка весной (при отсутствии заморозков) и удаление 1-2 летних побегов способствуют лучшему развитию лозы и раннему плодоношению.

Удобрение и питание

Для ускорения процесса плодоношения очень важно обеспечить винограду достаточное количество питательных веществ. Вот несколько рекомендаций по удобрению:

  • Азотные удобрения: внося азот в начале вегетационного периода, вы стимулируете активный рост зеленой массы, что влияет на формирование гроздей.
  • Фосфор и калий: после активного роста, фосфор и калий необходимы для формирования и наливания ягод. эти элементы способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость растения к заболеваниям.
  • Органические удобрения: использование компоста и перегноя помогает насытить почву минералами и улучшает ее структуру. Это, в свою очередь, способствует лучшему усвоению питательных веществ корнями.

Правильный уход и полив

Правильный уход за виноградом также имеет большое значение для ускорения плодоношения. Ниже приведены несколько основных аспектов:

  • Регулярный полив: виноград требует достаточного количества влаги, особенно в период цветения и формирования ягод. Лучше всего установить систему капельного орошения, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности.
  • Мульчирование: мульча помогает сохранить влагу в почве, предотвращает ее перегрев и улучшает структуру. Используйте солому, лапник или торф в качестве мульчи.
  • Защита от болезней и вредителей: регулярные профилактические обработки биопрепаратами и фунгицидами помогут предотвратить болезни, которые могут негативно сказаться на плодоношении.

Ускорение плодоношения винограда — это сочетание правильной агротехники, грамотной обрезки, питания и ухода. Применяя вышеперечисленные методы, вы сможете значительно увеличить время урожая и улучшить его качество. Заботьтесь о своем винограднике, и он обязательно порадует вас сочными и сладкими гроздьями!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Новости спорта
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну Аудио 
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Последние материалы
Лучшие ремонтантные сорта клубники: ягоды до заморозков
Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Три распространённые ошибки, которые сделают пересохшие осенью губы ещё суше
Новые тренды в питании назвала нутрициолог
Главные советы по правильной расстановке мебели в спальне
Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков
Молодую жену Петросяна возмутили цены в театральном буфете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.