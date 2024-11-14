Что делать с гортензией в ноябре: защита от холодов и заморозков

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензия — это один из самых красивых и популярных кустарников в саду, очаровывающий своим изяществом и разнообразием цветений. Однако в холодный период, особенно если у вас молодое растение, важно уделить особое внимание его защите от зимних суровостей. Ноябрь — это время, когда необходимо принять ряд мер, чтобы предотвратить вымерзание гортензии.

Фото: Own work by Luizabella, CC BY-SA 4.0

Подготовка к зиме

Обрезка

Первым шагом к защите гортензии является обрезка. В ноябре, когда листья уже опали, рекомендуем удалить поврежденные и слабые ветви. Если ваша гортензия сильно разрослась, можно также сделать формирующую обрезку — она будет способствовать лучшему росту и цветению в следующем сезоне.

Удобрение

Перед зимой важно удобрить растение. Используйте калийные и фосфорные удобрения, которые укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к морозам. Избегайте азотных удобрений, так как они могут стимулировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть до первых заморозков.

Мульчирование

После обрезки и удобрения прибегните к мульчированию. Это один из наиболее эффективных способов защитить корни гортензии от замерзания.

Как мульчировать?

Используйте органическую мульчу, такую как древесная кора, солома, перегной или листья.

Нанесите слой мульчи толщиной 10-15 см вокруг основания растения, оставляя небольшое расстояние от ствола, чтобы избежать гниения.

Преимущества мульчирования:

Обеспечивает тепло для корней.

Предотвращает вымывание питательных веществ из почвы.

Защищает от колебаний температуры.

Сортировка и укрытие

Некоторые сорта гортензий более устойчивы к холодам, чем другие. Если у вас молодое растение или особый сорт, которому требуется дополнительная защита, рассмотрите возможность укрытия.

Методы укрытия:

Подготовьте специальный утепляющий материал, например, спанбонд или нетканый материал. Оберните ствол и ветви, особенно если ожидаются сильные морозы.

Можно также использовать лапник (елка или сосна) для создания защитного экрана вокруг растения. Это повысит теплоизоляцию и защитит от ветра.

Полив

Не забывайте о поливе, особенно если осень была сухой. Здоровое растение лучше переносит зимние морозы. Полейте гортензию перед заморозками, но не допускайте переувлажнения: вода, которая замерзнет в почве, может повредить корни.

Зимовка гортензии требует внимания и заботы, особенно для молодых растений. В ноябре важно провести обрезку, удобрить, мульчировать, укрыть и внимательно следить за поливом. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете защитить свою гортензию от вымерзания и обеспечить ей здоровый рост и пышное цветение в следующем сезоне. Заботьтесь о своих растениях, и они ответят вам красотой и обилием цветов!