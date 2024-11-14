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Повысить урожайность тыквы можно, если соблюдать эти правила выращивания

1:24
Садоводство

Как вырастить тыкву

Чтобы вырастить тыкву, важно выбрать солнечное, защищенное от сквозняков место в саду. Овощ также любит влажную, питательную почву. Это необходимо для нормального роста и развития.

Повысить урожайность тыквы можно, если соблюдать эти правила выращивания
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Вы также можете выращивать небольшие, декоративные тыквы в домашних условиях. Вы можете начать выращивать рассаду в контейнерах сначала в помещении, а затем высадить растения на открытом воздухе, если климат прохладный.

Сажайте тыкву на грядке только тогда, когда температура воздуха теплая и ночью не бывает заморозков. Почва должна хорошо прогреваться на солнце. Обычно это происходит в первой половине весны.

Как повысить урожайность тыквы

Чтобы обеспечить хороший урожай тыквы, важно правильно поливать и удобрять овощ. Полив должен быть регулярным и обильным, особенно в жаркую погоду и засуху.

Крупным сортам тыквы нужно много места для роста. Для более компактных сортов такие условия не нужны.

В то время, когда начинают формироваться плоды тыквы, важно начинать подкармливать овощ каждые две недели. Для удобрения лучше всего использовать подкормки, которые содержат много калия. Для хорошего урожая тыквы также важно использовать мульчу и обрезку.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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