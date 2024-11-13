Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно ухаживать за шубой перед зимними холодами для её долгой службы?
Бывший тренер "Спартака" Романцев назвал чемпиона РПЛ текущего сезона
Первый опыт на кухне: рецепт яблочного пирога без заморочек
Что случится с вашим сердцем, если есть выпечку каждый день
Словакия подписала контракт на поставку газа из Азербайджана
Натуральное удобрение из золы: как выбрать подходящие культуры
Птицы используют магнитное поле как GPS для миграции
Простые секреты для снижения аппетита и успешного похудения
Почему пармезан полезен при анемии и чем он ещё хорош

Как подготовить сад к зиме: борьба с болезнями и вредителями в ноябре

Садоводство » Советы

Ноябрь — это время не только подготовки садов к зиме, но и важный период для борьбы с болезнями и вредителями. Многие садоводы часто пренебрегают осенней обработкой, однако именно в это время можно предотвратить многие проблемы, которые могут возникнуть весной. 

Как подготовить сад к зиме: борьба с болезнями и вредителями в ноябре
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Гидратная известь

Что это?
Гидратная известь (или известковое тесто) используется для обработки деревьев и кустарников в качестве защитного средства от болезней и вредителей.

Как использовать?

  • Подготовка: разведите гидратную известь в воде до консистенции сметаны.
  • Обработка: наносите смесь на стволы деревьев и основные ветви, уделяя особое внимание ранам и повреждениям. Это поможет предотвратить зимние повреждения и защитит от гнили.
  • Преимущества: гидратная известь также помогает убить споры грибков и яйца насекомых, которые могут зимовать под корой деревьев.

Бордосская жидкость

Что это?
Бордосская жидкость — это медьсодержащее химическое средство, используемое для борьбы с грибковыми заболеваниями и некоторыми насекомыми.

Как использовать?

  • Приготовление: разведите бордосскую смесь, следуя инструкциям на упаковке. Обычно это 100 г порошка на 10 литров воды.
  • Обработка: опрыскайте растения, начиная с основания и равномерно распределяя по листьям и стволу. Обработка должна быть проведена до наступления сильных заморозков.
  • Преимущества: бордосская жидкость эффективна против таких заболеваний, как мучнистая роса и ржавчина. Она образует защитный слой, который предотвращает проникновение патогенов.

Настой чеснока

Что это?
Чеснок является природным репеллентом для многих вредителей, таких как тли, паутинные клещи и гусеницы. Его настой помогает не только отпугивать, но и уничтожать насекомых.

Как использовать?

  • Приготовление: измельчите 200 г свежего чеснока и залейте его 1 литром воды. Настой должен настояться в течение 24 часов
  • Обработка: процеженный настой разбавьте с 10 литрами воды и опрыскайте им растения. Особенно уделите внимание местам, где могут скрываться вредители.
  • Преимущества: чесночный настой является экологичным средством, которое не повредит растениям и безопасно для окружающей среды.

Ноябрь — это ключевой месяц для обработки сада, чтобы защитить растения от болезней и вредителей. Использование таких средств, как гидратная известь, бордосская жидкость и настой чеснока, поможет вам обеспечить здоровье ваших растений и предотвратить их повреждения. Не забывайте тоже делать профилактическую обработку весной; это снизит риски заболеваний и обеспечит хороший урожай. Заботьтесь о своем саде и побеждайте вредителей, чтобы радоваться бурному цветению и обильному плодоношению в будущем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Садоводство, цветоводство
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
Как выбрать идеальную шапку для шубы, дубленки и пальто
Красота и стиль
Как выбрать идеальную шапку для шубы, дубленки и пальто Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Борьба с мучнистой росой без химии: сода, мыло и масло — вот что вам нужно
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Последние материалы
Как правильно подобрать двери для квартиры
Силовики сорвали бойцовский турнир по поп-ММА
Водонаева нецензурно оценила самого сексуального мужчину по версии журнала People
Правильное использование салициловой кислоты для очищения и сужения пор
Как на самом деле ускорить метаболизм: советы диетолога
Растёт как на дрожжах: биткойн побил очередной рекорд стоимости
Редкая двойная линза открывает тайны расширяющейся Вселенной
Почему стандартная рекомендация по воде не подходит всем
Как избавиться от проволочника: природные средства, которые сработают
Первый снег и автомобиль: как не попасть в неприятности на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.