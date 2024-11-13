Как подготовить сад к зиме: борьба с болезнями и вредителями в ноябре

Ноябрь — это время не только подготовки садов к зиме, но и важный период для борьбы с болезнями и вредителями. Многие садоводы часто пренебрегают осенней обработкой, однако именно в это время можно предотвратить многие проблемы, которые могут возникнуть весной.
Что это?
Гидратная известь (или известковое тесто) используется для обработки деревьев и кустарников в качестве защитного средства от болезней и вредителей.
Как использовать?
Что это?
Бордосская жидкость — это медьсодержащее химическое средство, используемое для борьбы с грибковыми заболеваниями и некоторыми насекомыми.
Как использовать?
Что это?
Чеснок является природным репеллентом для многих вредителей, таких как тли, паутинные клещи и гусеницы. Его настой помогает не только отпугивать, но и уничтожать насекомых.
Как использовать?
Ноябрь — это ключевой месяц для обработки сада, чтобы защитить растения от болезней и вредителей. Использование таких средств, как гидратная известь, бордосская жидкость и настой чеснока, поможет вам обеспечить здоровье ваших растений и предотвратить их повреждения. Не забывайте тоже делать профилактическую обработку весной; это снизит риски заболеваний и обеспечит хороший урожай. Заботьтесь о своем саде и побеждайте вредителей, чтобы радоваться бурному цветению и обильному плодоношению в будущем!
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