Как подготовить сад к зиме: борьба с болезнями и вредителями в ноябре

Ноябрь — это время не только подготовки садов к зиме, но и важный период для борьбы с болезнями и вредителями. Многие садоводы часто пренебрегают осенней обработкой, однако именно в это время можно предотвратить многие проблемы, которые могут возникнуть весной.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Гидратная известь

Что это?

Гидратная известь (или известковое тесто) используется для обработки деревьев и кустарников в качестве защитного средства от болезней и вредителей.

Как использовать?

Подготовка: разведите гидратную известь в воде до консистенции сметаны.

Обработка: наносите смесь на стволы деревьев и основные ветви, уделяя особое внимание ранам и повреждениям. Это поможет предотвратить зимние повреждения и защитит от гнили.

Преимущества: гидратная известь также помогает убить споры грибков и яйца насекомых, которые могут зимовать под корой деревьев.

Бордосская жидкость

Что это?

Бордосская жидкость — это медьсодержащее химическое средство, используемое для борьбы с грибковыми заболеваниями и некоторыми насекомыми.

Как использовать?

Приготовление: разведите бордосскую смесь, следуя инструкциям на упаковке. Обычно это 100 г порошка на 10 литров воды.

Обработка: опрыскайте растения, начиная с основания и равномерно распределяя по листьям и стволу. Обработка должна быть проведена до наступления сильных заморозков.

Преимущества: бордосская жидкость эффективна против таких заболеваний, как мучнистая роса и ржавчина. Она образует защитный слой, который предотвращает проникновение патогенов.

Настой чеснока

Что это?

Чеснок является природным репеллентом для многих вредителей, таких как тли, паутинные клещи и гусеницы. Его настой помогает не только отпугивать, но и уничтожать насекомых.

Как использовать?

Приготовление: измельчите 200 г свежего чеснока и залейте его 1 литром воды. Настой должен настояться в течение 24 часов

Обработка: процеженный настой разбавьте с 10 литрами воды и опрыскайте им растения. Особенно уделите внимание местам, где могут скрываться вредители.

Преимущества: чесночный настой является экологичным средством, которое не повредит растениям и безопасно для окружающей среды.

Ноябрь — это ключевой месяц для обработки сада, чтобы защитить растения от болезней и вредителей. Использование таких средств, как гидратная известь, бордосская жидкость и настой чеснока, поможет вам обеспечить здоровье ваших растений и предотвратить их повреждения. Не забывайте тоже делать профилактическую обработку весной; это снизит риски заболеваний и обеспечит хороший урожай. Заботьтесь о своем саде и побеждайте вредителей, чтобы радоваться бурному цветению и обильному плодоношению в будущем!