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Натуральное удобрение из золы: как выбрать подходящие культуры

3:51
Садоводство » Советы

Зола является натуральным удобрением, богатым микроэлементами и минералами, такими как калий, фосфор и магний. Использование древесной золы в садоводстве может существенно улучшить растениеводство и помочь в формировании здоровых и плодовитых растений. Однако не все растения воспринимают такую подкормку одинаково.

Натуральное удобрение из золы: как выбрать подходящие культуры
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Полезные свойства золы

Зола обладает рядом преимуществ, которые делают её ценным веществом в садоводстве:

  • Улучшение структуры почвы: зола помогает сбалансировать кислотность почвы, особенно если она имеет высокую кислотность.
  • Питательные вещества: она содержит важные макро- и микроэлементы, способствующие росту и плодоношению растений.
  • Защита от болезней: зола может помочь в профилактике некоторых грибковых заболеваний, поскольку оказывает фунгицидное действие.

Растения, которые можно подкормить золой

1. Овощи:
— Помидоры: зола помогает предотвратить такие болезни, как вершинная гниль, а также улучшает вкус плодов.
— Огурцы: удобрение золой способствует лучшему развитию корневой системы и увеличивает урожайность.
— Капуста: за счет содержания калия крепкие и сочные кочаны развиваются быстрее и лучше.

2. Фрукты:
— Яблони и груши: зола помогает повысить урожай и улучшает качество плодов.
— Смородина и крыжовник: подкормка золой способствует заготовке полезных веществ и повышению устойчивости к вредителям.

3. Цветы:
— Розы: зола помогает укрепить корневую систему и улучшить цветение.
— Луковичные (тюльпаны, нарциссы): за счет увеличения питательных веществ при внесении золы они радуют более ярким цветением.

4. Зелёные культуры:
— Шпинат и салат: зола повышает содержание полезных веществ в листьях и улучшает их вкус.

Растения, которые нельзя подкормить золой

1. Культура, предпочитающие кислую почву:
— Пульпы (бруннеры, рододендроны, азалии): эти растения предпочитают кислую среду, и зола может негативно сказаться на их состоянии.

2. Некоторые корнеплоды:
— Свёкла и редис: избыток щелочи в почве может привести к тому, что корнеплоды будут менее вкусными и менее сладкими.

3. Трава:
— Мятлики, поляна и другие травы: избыточное содержание калия и магния может нарушить баланс питательных веществ, что приводит к ухудшению роста.

4. Растения, подверженные вредителям:
— Болезненные растения: подкормка золой может ослабить растения, подверженные вредителям и болезням, что может привести к их гибели.

Как правильно использовать золу

  • Норма внесения: около 100-200 граммов золы на 1 кв. м. земли.
  • Способы внесения: золу можно вносить в почву при перекопке, добавлять в лунки при посадке или использовать для мульчирования.
  • Смешивание с другими удобрениями: золу можно сочетать с органическими удобрениями (например, компостом) для получения лучшего эффекта.

Использование древесной золы в садоводстве может стать эффективным способом получения здорового урожая. Однако важно знать, какие растения нуждаются в этом удобрении, а какие его не переносят. Правильный подход к подкормке поможет вам вырастить долгожданные овощи и фрукты, наслаждаясь результатами своего труда. Не забывайте следить за состоянием ваших растений и корректировать свои действия в зависимости от их потребностей!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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