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Как уберечь деревья от зимних угроз: важные советы для садоводов

Садоводство » Советы

С приближением зимы каждый садовод сталкивается с необходимостью защитить свои растения от различных угроз. Одной из них являются животные, такие как мыши, кроты, зайцы и олени, которые могут нанести значительный вред плодовым деревьям и кустарникам. 

Как уберечь деревья от зимних угроз: важные советы для садоводов
Фото: creativecommons.org by Axel Kristinsson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Установка защитных экранов

Одним из самых распространенных и эффективных способов защиты деревьев является установка экранов:

  • Сетчатые экраны: Используйте металлические или пластиковые сетки для создания защитных барьеров вокруг стволов. Сетка должна быть вертикально установлена и закопана в землю на глубину 10-15 см, чтобы предотвратить доступ грызунов.
  • Соломенные или ленточные экраны: Вокруг стволов можно обернуть солому или специальные ленточные материалы. Это также защитит кору от грызунов и зайцев.

Мульчирование

Применение мульчи не только улучшает состояние почвы, но и помогает защитить деревья от животных:

  • Укрытие корней: Мульча из сосновых шелух, щепы или древесной коры помогает сохранить тепло и защищает корни, делая их менее доступными для грызунов. Мульчирование может также улучшить влагообмен в грунте.
  • Выбор материала: При выборе мульчи избегайте использования материалов, которые могут привлечь животных или способствовать гниению.

Использование отпугивателей

Существует множество натуральных и химических репеллентов, которые могут помочь отпугнуть животных:

  • Натуральные отпугиватели: Настои из перца, чеснока или касторового масла могут быть использованы для опрыскивания стволов деревьев. Они обладают запахом, который отпугивает животных.
  • Коммерческие препараты: На рынке есть различные химические репелленты, которые можно применять согласно инструкциям производителя.

Обеспечение безопасности молодым саженцам

Молодые деревья наиболее уязвимы, и их следует защищать особенно тщательно:

  • Защитные кольца: Установите специальные пластиковые кольца или ограждения вокруг стволов маленьких деревьев. Это защитит их от посягательств как мелких грызунов, так и крупных животных.
  • Проволока или сетка: Используйте проволочную сетку, чтобы создать защиту вокруг саженцев, которая предотвратит доступ животных к коре.

Удаление источников пищи

Недостаток пищи может заставить животных искать еду в вашем саду:

  • Уборка падающих фруктов: Удаляйте испорченные и падшие плоды, чтобы не привлекать животных.
  • Запас корма для домашних птиц: Если у вас есть кормушки для птиц, размещайте их вдали от деревьев.

Регулярный мониторинг

Постоянный контроль за состоянием сада позволит вам вовремя заметить и устранить угрозы:

  • Регулярно проверяйте деревья и окружающую территорию на наличие следов активности животных.
  • При выявлении поврежденных деревьев принимайте немедленные меры для защиты других растений.

Защита деревьев в саду от животных — это важная процедура, особенно в преддверии зимы. Простые, но эффективные приемы, такие как установка защитных экранов, мульчирование, использование отпугивателей, облагораживание молодого поколения и регулярный мониторинг, помогут сохранить здоровье ваших деревьев. Заботьтесь о своем саде, и он ответит вам хорошим урожаем и крепкими растениями!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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