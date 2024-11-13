Ноябрь для винограда: ключевые действия для зимней подготовки

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Подготовка винограда к зиме — важный этап в агрономии, который позволяет сохранить здоровье растений и обеспечить обильный урожай в следующем сезоне. Ноябрь — это время, когда необходимо выполнить ряд мероприятий по уходу за виноградниками, чтобы защитить их от морозов.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Обрезка винограда

Один из первых шагов в подготовке винограда к зиме — это обрезка. В ноябре стоит проводить санитарную обрезку растений:

Удаление больных и поврежденных побегов: Осмотрите виноград, удалите все побеги с признаками болезней или повреждений. Это поможет предотвратить распространение инфекций.

Формирующая обрезка: Удаляйте ненужные побеги, чтобы куст не загущался. Оставляйте 6-8 глазков на каждом побеге, в зависимости от сорта.

Подкормка удобрениями

В конце сезона винограду необходимы определенные питательные вещества:

Осенняя подкормка: Используйте калийные и фосфорные удобрения. Они способствуют развитию корневой системы и укрепляют растения перед зимними холодами.

Компост или перегной: Добавьте органические удобрения в почву вокруг куста, это улучшит её структуру и обогатит питательными веществами.

Полив перед зимой

Хотя в ноябре количество осадков обычно увеличивается, убедитесь, что ваши виноградники получают необходимое количество влаги:

Умеренный полив: За 1-2 недели до наступления морозов сделайте глубокий полив, чтобы укрепить растение. Это поможет винограду перенести зиму более спокойно.

Защита от морозов

Защита винограда от холодов — один из самых важных этапов подготовки:

Присыпка землей: Виноградные кусты можно присыпать хорошим слоем земли. Это поможет защитить корни от промерзания.

Укрытие: В зависимости от сорта и региона, виноград можно укрыть агроволокном, лапником или специальными материалами. Убедитесь, что укрытие не слишком плотно, чтобы не создать парниковый эффект, который может вызвать гниение в теплом микроокружении.

Устранение вредителей и болезней

Забота о винограде в ноябре также включает борьбу с вредителями:

Обработка инсектицидами: Если вы заметили наличие тли или других вредителей, проведите обработку специальными химическими препаратами, предназначенными для этого.

Профилактика заболеваний: Обработайте растения медьсодержащими препаратами, чтобы защитить их от грибковых заболеваний.

Чистка территории

Не забывайте о том, что чистота вокруг виноградника также важна:

Удаление опавших листьев и остатков растений: Это предотвратит размножение вредителей и болезней. Удаляйте остатки растений и листву с территории виноградника.

Дезинфекция инструментов: Очистите и продезинфицируйте все садовые инструменты, чтобы избежать переноса инфекций в следующий вегетационный период.

Подготовка винограда к зиме в ноябре требует тщательного подхода и внимания к деталям. Обрезка, подкормка, полив и защита от морозов — все это активно способствует тому, чтобы ваши виноградные кусты успешно пережили холодные месяцы. Правильно проведенные осенние работы обеспечат крепкие и здоровые растения, готовые к новому урожайному сезону. Заботьтесь о своих виноградниках, и они ответят вам щедрым плодоношением!