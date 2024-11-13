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Как ухаживать за сиренью и какие сорта выбрать для идеального цветника

2:33
Садоводство

Сирень — это поистине завораживающее растение, которое поражает не только своей красотой, но и разнообразием видов и сортов. От махровых и простых, до сиреневых, белых, розовых, голубых и пурпурных оттенков.

Как ухаживать за сиренью и какие сорта выбрать для идеального цветника
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Особое внимание заслуживают сорта, выведенные Леонидом Колесниковым, известным селекционером-самоучкой. Эти сорта пользуются особой популярностью благодаря своему уникальному внешнему виду и изысканному аромату.

Сирень обыкновенная, родом из Европы, представляет собой кустарник, достигающий 6 метров в высоту. Она начинает цвести через четыре года после посадки, а цветки имеют светло-фиолетовый оттенок.

Этот вид сирени отличается морозостойкостью, но его корни могут образовывать поросль, что делает его довольно агрессивным растением в саду. Однако при правильном уходе сирень обыкновенная будет радовать долгое время.

Особую роль в мире сирени играют специально отведённые места — сирингарии, где можно увидеть многие виды и сорта этого растения в период цветения. Это отличное место для любителей фотографировать природу и наслаждаться весенним цветением.

Основные сорта сирени

  • Красавица Москвы — белая махровая сирень с розовыми оттенками, получившая титул "Самая красивая сирень мира".
  • Мечта — голубая сирень с лиловыми оттенками и насыщенным ароматом.
  • Огни Донбасса — яркая сирень с махровыми цветками маджентового цвета.
  • Память о Колесникове — кремовая сирень, названная в честь великого селекционера.
  • Сенсация — двухцветная сирень с лиловыми и белыми оттенками, поздноцветущая.
  • Маленький Принц — компактный кустарник для небольших участков, с кремово-белыми цветками.
  • Примроуз — сирень с уникальными кремово-жёлтыми цветами, которая идеально подходит для одиночных посадок.

Все эти сорта популярны не только в России, но и за рубежом. Сирень, выведенную Колесниковым, можно увидеть в Кремле, Букингемском дворце и многих других известных местах.

Сирень прекрасно растёт в Подмосковье и других регионах, выдерживает морозы, и, в зависимости от сорта, имеет различные сроки цветения. Важно выбирать сорт, который будет хорошо себя чувствовать в условиях конкретного региона.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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