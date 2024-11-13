Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томаты — одна из самых популярных культур среди садоводов, но, к сожалению, их не всегда удается вырастить в регионах с суровым климатом, таких как Сибирь, Урал и Дальний Восток. Чтобы получить первый урожай уже в июне, важно правильно выбрать сорта и следовать рекомендациям агротехники для раннего плодоношения.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, CC BY-SA 2.0

Ранние сорта томатов

Для получения раннего урожая лучше всего выбирать сорта и гибриды, которые созревают уже в конце июня или начале июля. Такие помидоры обычно используются в свежем виде — для салатов, нарезок, — но плохо хранятся и редко идут на засолку.

Среди популярных ранних сортов и гибридов, проверенных многими огородниками, можно выделить следующие.

Августин — компактный сорт с округлыми, гладкими красными плодами массой до 100 г. Устойчив к растрескиванию и вершинной гнили, очень вкусный.

Буржуин F1 — крупные слаборебристые плоды до 180 г, с прекрасным вкусом, созревают за 95-100 дней.

Важная персона F1 — плоскоокруглые плоды массой до 115 г, слаборебристые, с отличным вкусом, созревают за 100 дней.

Василина — салатный сорт с малиновыми плодами массой до 200 г, созревает за 95-100 дней, имеет отличный вкус.

Гея — раннеспелый сорт с красными плодами массой до 70 г, созревает за 95 дней, обладает отличным вкусом.

Ерофеич F1 — гибрид с красными плоскоокруглыми плодами массой около 100 г, созревает чуть больше, чем за 90 дней, вкус отличный.

Жонглер F1 — гибрид с красными плодами массой до 120 г, раннеспелый (92-98 дней), очень вкусный.

Черри клубничный F1 — очень ранний гибрид с необычными сердцевидными плодами массой 20-30 г, сладкими и плотными, отличными для свежего употребления.

Розовое чудо F1 — ультраскороспелый гибрид с крупными малиновыми плодами массой 100-110 г, отличным вкусом и устойчивостью к болезням, созревает за 85-90 дней.

Курносик — среднеспелый сорт с ярко-красными мясистыми плодами, подходит для заготовок.

Первоклашка — розовоплодный сорт для открытого грунта и теплиц, с крупными плодами массой до 200 г, подходит для свежих салатов и консервирования.

Снегирек — суперскороспелый сорт для горшечной культуры с миниатюрными сладкими плодами массой 25 г, урожайность до 4 кг с кв. м.

Ушаков — универсальный сорт с красными яйцевидными плодами массой 50-60 г, раннеспелый, устойчив к болезням.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

