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Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате

3:06
Садоводство

Томаты — одна из самых популярных культур среди садоводов, но, к сожалению, их не всегда удается вырастить в регионах с суровым климатом, таких как Сибирь, Урал и Дальний Восток. Чтобы получить первый урожай уже в июне, важно правильно выбрать сорта и следовать рекомендациям агротехники для раннего плодоношения.

Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Фото: flickr.com by Lufa Farms, CC BY-SA 2.0

Ранние сорта томатов

Для получения раннего урожая лучше всего выбирать сорта и гибриды, которые созревают уже в конце июня или начале июля. Такие помидоры обычно используются в свежем виде — для салатов, нарезок, — но плохо хранятся и редко идут на засолку.

Среди популярных ранних сортов и гибридов, проверенных многими огородниками, можно выделить следующие.

  • Августин — компактный сорт с округлыми, гладкими красными плодами массой до 100 г. Устойчив к растрескиванию и вершинной гнили, очень вкусный.
  • Буржуин F1 — крупные слаборебристые плоды до 180 г, с прекрасным вкусом, созревают за 95-100 дней.
  • Важная персона F1 — плоскоокруглые плоды массой до 115 г, слаборебристые, с отличным вкусом, созревают за 100 дней.
  • Василина — салатный сорт с малиновыми плодами массой до 200 г, созревает за 95-100 дней, имеет отличный вкус.
  • Гея — раннеспелый сорт с красными плодами массой до 70 г, созревает за 95 дней, обладает отличным вкусом.
  • Ерофеич F1 — гибрид с красными плоскоокруглыми плодами массой около 100 г, созревает чуть больше, чем за 90 дней, вкус отличный.
  • Жонглер F1 — гибрид с красными плодами массой до 120 г, раннеспелый (92-98 дней), очень вкусный.
  • Черри клубничный F1 — очень ранний гибрид с необычными сердцевидными плодами массой 20-30 г, сладкими и плотными, отличными для свежего употребления.
  • Розовое чудо F1 — ультраскороспелый гибрид с крупными малиновыми плодами массой 100-110 г, отличным вкусом и устойчивостью к болезням, созревает за 85-90 дней.
  • Курносик — среднеспелый сорт с ярко-красными мясистыми плодами, подходит для заготовок.
  • Первоклашка — розовоплодный сорт для открытого грунта и теплиц, с крупными плодами массой до 200 г, подходит для свежих салатов и консервирования.
  • Снегирек — суперскороспелый сорт для горшечной культуры с миниатюрными сладкими плодами массой 25 г, урожайность до 4 кг с кв. м.
  • Ушаков — универсальный сорт с красными яйцевидными плодами массой 50-60 г, раннеспелый, устойчив к болезням.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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