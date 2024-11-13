Как вырастить настурцию и собрать урожай полезных цветов

Настурция — это не только красивое, но и полезное растение, которое добавляет ярких красок в сад, украшая клумбы, дорожки и беседки огненно-красными, жёлтыми и оранжевыми цветами. Её используют не только для декоративных целей, но и для защиты других растений.
Посаженная рядом с тыквой, настурция помогает отпугнуть вредителей, таких как клопы. Её плетистые сорта великолепно уживаются с огурцами, кукурузой и фасолью, а также защищают растения от жуков-листоедов и белокрылки.
Настурция цветёт всё лето, не требует особого ухода и служит отличной живой мульчей. Но её полезные свойства не ограничиваются только этим.
Это растение богато витаминами A, B1, B2, C и важными микроэлементами, такими как йод, калий и фосфор. В народной медицине настурция используется для лечения простудных заболеваний и укрепления иммунной системы.
Настой и отвары настурции полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и гипертонии. Чтобы приготовить настой, 3 столовые ложки измельченных свежих цветков заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час, процеживают.
Пить настой нужно по 2 столовые ложки 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц, после чего делают перерыв на неделю, а затем курс можно повторить.
Настой из листьев настурции действует как мягкое слабительное средство. Для его приготовления 10 г листьев заваривают 1 литром кипятка и настаивают 10 минут. Принимать настой следует 3-4 раза в день по полстакана.
Для лечения хронического бронхита используют настой из измельченных листьев настурции (10 г на 1 литр кипятка). Настаивают 10 минут, процеживают и принимают по полстакана в течение дня до еды. Обычно кашель проходит через 3-5 дней.
При ожогах помогает смесь из измельченных листьев настурции и растительного масла (1 столовая ложка на 50 г масла). Её наносят на пораженные участки кожи с помощью тампонов.
Для лечения анемии и кожных заболеваний готовят водный настой, заливая 1 чайную ложку сырья 1 стаканом кипятка. Настаивают 1,5 часа, процеживают и принимают в 3 приема в течение дня.
Собирают настурцию летом и сушат её в тени. Чтобы использовать зимой, листья и цветки хранят в бумажных пакетах в сухом месте, .
Настурция предпочитает солнечные участки и легкую полутень. К почве она нетребовательна и не требует частых поливов, а ее яркие цветы радуют глаз все лето.
Насту́рция или Капуци́н (лат. Tropaéolum) — род травянистых растений семейства Настурциевые, включающее в себя около 90 видов родом из Центральной и Южной Америки.
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