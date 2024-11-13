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Как вырастить настурцию и собрать урожай полезных цветов

3:20
Садоводство

Настурция — это не только красивое, но и полезное растение, которое добавляет ярких красок в сад, украшая клумбы, дорожки и беседки огненно-красными, жёлтыми и оранжевыми цветами. Её используют не только для декоративных целей, но и для защиты других растений.

Как вырастить настурцию и собрать урожай полезных цветов
Фото: creativecommons.org by Krystyna W., CC BY-SA 3.0

Посаженная рядом с тыквой, настурция помогает отпугнуть вредителей, таких как клопы. Её плетистые сорта великолепно уживаются с огурцами, кукурузой и фасолью, а также защищают растения от жуков-листоедов и белокрылки.

Особенности настурции

Настурция цветёт всё лето, не требует особого ухода и служит отличной живой мульчей. Но её полезные свойства не ограничиваются только этим.

Полезные свойства настурции

Это растение богато витаминами A, B1, B2, C и важными микроэлементами, такими как йод, калий и фосфор. В народной медицине настурция используется для лечения простудных заболеваний и укрепления иммунной системы.

Настурция для сердца

Настой и отвары настурции полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и гипертонии. Чтобы приготовить настой, 3 столовые ложки измельченных свежих цветков заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час, процеживают.

Пить настой нужно по 2 столовые ложки 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения — 1 месяц, после чего делают перерыв на неделю, а затем курс можно повторить.

Настурция для кишечника

Настой из листьев настурции действует как мягкое слабительное средство. Для его приготовления 10 г листьев заваривают 1 литром кипятка и настаивают 10 минут. Принимать настой следует 3-4 раза в день по полстакана.

Настурция от бронхита

Для лечения хронического бронхита используют настой из измельченных листьев настурции (10 г на 1 литр кипятка). Настаивают 10 минут, процеживают и принимают по полстакана в течение дня до еды. Обычно кашель проходит через 3-5 дней.

Настурция при ожогах

При ожогах помогает смесь из измельченных листьев настурции и растительного масла (1 столовая ложка на 50 г масла). Её наносят на пораженные участки кожи с помощью тампонов.

Настурция для кожи

Для лечения анемии и кожных заболеваний готовят водный настой, заливая 1 чайную ложку сырья 1 стаканом кипятка. Настаивают 1,5 часа, процеживают и принимают в 3 приема в течение дня.

Заготовка настурции на зиму

Собирают настурцию летом и сушат её в тени. Чтобы использовать зимой, листья и цветки хранят в бумажных пакетах в сухом месте, .

Выращивание настурции

Настурция предпочитает солнечные участки и легкую полутень. К почве она нетребовательна и не требует частых поливов, а ее яркие цветы радуют глаз все лето.

Уточнения

Насту́рция или Капуци́н (лат. Tropaéolum) — род травянистых растений семейства Настурциевые, включающее в себя около 90 видов родом из Центральной и Южной Америки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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