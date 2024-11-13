Как вырастить острые перцы в домашних условиях и получить огромный урожай

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перечные растения стали частью домашней коллекции несколько лет назад. После испытания множества сортов были выбраны самые интересные для дальнейшего выращивания. О некоторых из них стоит рассказать подробнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul, CC BY-SA 4.0

Самые интересные сорта

Сувенир

Это среднеранний сорт, который растёт до 30-40 см в высоту. Плоды узкоконусовидной формы длиной 5-7 см и массой 10-15 г растут вверх и собираются в кисти по 7-12 штук. С одного растения можно собрать до 600 плодов. Сорт отличается высокой декоративностью и обильным плодоношением, его можно выращивать даже в комнатных условиях.

Бараний рог

Высокоурожайный среднеспелый сорт, куст которого вырастает до 50-60 см. Плоды пониклые, длинные, скручены по спирали и напоминают бараний рог. Длина перцев 20-35 см, масса 25-35 г. Плоды имеют пикантный острый вкус и сильный аромат.

Кинжал

Это среднеранний сорт с компактным кустом высотой 40-50 см. Плоды удлинённой формы, ароматные и очень острые. Длина перцев 12-14 см, окраска при спелости — жёлтая. Сорт отличается продолжительным плодоношением и высокой декоративностью.

Красный Колокольчик

Позднеспелый сорт с высокорослыми кустами, которые могут вырасти до 1,5 м. Плоды в форме колокольчиков массой 30-50 г. Несмотря на ожидаемую остроту, перцы оказываются не такими жгучими, а острота сосредоточена лишь возле семян. Они имеют приятный пикантный вкус.

Посев семян

Семена перцев на рассаду сеются в феврале, но для позднеспелых сортов можно начинать посев в конце января. Из-за туговсхожести семян они замачиваются на несколько дней в тёплой воде. После появления первых ростков семена сеют в контейнеры, помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в тёплое место.

Уход за рассадой

Когда на растениях появляются настоящие листья, их пикируют в отдельные горшки диаметром 8-10 см. Во время выращивания проводят 1-2 подкормки удобрениями для перцев и томатов. В теплицу рассаду высаживают в мае, когда растения достигнут высоты 15-20 см.

Полив перцев

Для хорошего урожая перчики требуют регулярного полива. Обычно полив проводится через 4-5 дней после посадки, а затем — по мере необходимости, но не реже 1-2 раз в неделю. После полива обязательно рыхлится почва.

Подкормки

Первая подкормка проводится через две недели после высадки рассады. Затем, во время цветения и формирования плодов, проводят вторую подкормку, а через две недели — третью. Для подкормок используется настой коровяка или травы.

Увеличение завязываемости плодов

При температуре выше 30-35°C растения могут сбрасывать цветки и завязи. Чтобы этого избежать, нужно периодически слегка встряхивать растения для улучшения опыления. Резкие перепады температур и неправильный полив также могут повлиять на завязывание плодов.

Заготовка семян

Для сбора семян с понравившихся сортов необходимо оставить созревшие перцы на растении ещё на 10 дней после их покраснения. Затем их вынимают, сушат 10-15 дней и убирают на хранение.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (перец чили) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.

