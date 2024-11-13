Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи в Китае нашли ритуальный артефакт возрастом 8600 лет
Как улучшить сон: лучшие напитки для вечернего расслабления
Муж Надежды Бабкиной заработал на свечах тридцать три миллиона рублей
Как улучшить действие маски для лица с помощью правильной подготовки кожи?
От этих воздушных пирожков с сочной начинкой из фарша и лука никто не сможет оторваться
Ноевые хвостики ищут хозяев: более 70 животных на выставке в Москве
Тренер рассказал, как правильно выполнять жим штанги на наклонной скамье
Зимний сезон стартует: Московская усадьба Деда Мороза приглашает на праздник
Что обязательно нужно учитывать перед чисткой мягкой мебели, чтобы её не испортить

Как устранить запах из компостной кучи: полезные советы для дачников

4:23
Садоводство » Советы

Компостная куча — это отличный способ переработки органических отходов и получения ценного удобрения для сада. Однако, если из компостной кучи начинает исходить неприятный запах, это может быть признаком проблем, которые требуют вашего внимания. 

Как устранить запах из компостной кучи: полезные советы для дачников
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

Причины неприятного запаха

Проблемы с запахом в компостной куче чаще всего связаны с неправильным балансом компонентов, которые вы используете для компоста. Вот основные причины:

  • Недостаток кислорода: Компостирование — это аэробный процесс, который требует воздуха. Если куча слишком уплотнена или неправильно расположена, это может привести к анаэробным процессам, что вызывает коровий или сернистый запах.
  • Избыточная влага: Если компостная куча слишком влажная, это также может вызвать гниение и неприятные запахи.
  • Неподходящие материалы: Использование слишком большого количества мяса, молочных продуктов или жирных остатков может привести к возникновению запаха, так как эти вещества гниют быстрее и привлекают вредителей.

Способы устранения запаха

Если вы заметили неприятный запах из компостной кучи, вот несколько шагов, которые помогут решить эту проблему:

  • Аэрация компоста: Регулярно переворачивайте компостную кучу, чтобы насытить ее кислородом. Это поможет ускорить разложение органических материалов и устранит анаэробные условия.
  • Добавление сухих материалов: Если ваша куча слишком влажная, добавьте больше сухих материалов, таких как солома, древесные стружки, сухие листья или бумага. Это поможет впитать лишнюю влагу и улучшить структуру компоста.
  • Умеренное использование "проблемных" компонентов: Избегайте добавления большого количества мясных и молочных продуктов. Вместо этого используйте овощные и фруктовые остатки, яичную скорлупу и растительные материалы.
  • Использование активаторов компостирования: Некоторые дачники используют специальные добавки, которые помогают ускорить процесс разложения и уменьшают запахи. В магазинах можно найти активаторы на основе бактерий и ферментов.

Спасительное средство: использование и методы улучшения компоста

Если запах не исчезает после выполнения вышеперечисленных действий, можно применить дополнительные меры:

  • Использование древесной золы: Древесная зола обладает щелочной реакцией и может помочь нейтрализовать кислоты, улучшая общее состояние компоста и уменьшая запах.
  • Добавление цитрусовых корок: Цитрусовые корки не только помогают улучшить запах, но и отпугивают вредителей. Их стоит измельчить и равномерно распределить по компосту.
  • Проверка влажности: Поддерживайте уровень влажности на уровне, напоминающем консистенцию губки. Если компост слишком сухой, добавьте немного воды, если слишком влажный, добавьте сухих материалов.

Как предотвратить возникновение запахов в будущем

Чтобы избежать появления неприятных запахов в будущем, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Сбалансированное смешивание материалов: Стремитесь к правильному соотношению "азота" (мокрые и зеленые материалы, такие как свежая трава) и "углерода" (сухие и коричневые материалы, такие как листья и солома).
  • Регулярная аэрация: Переворачивайте компост хотя бы раз в несколько недель.
  • Контроль за тяжестью компоста: Если компостная куча начинает перегреваться и становится слишком компактной, добавьте больше легких материалов для улучшения вентиляции.
  • Использование компостеров: Рассмотрите возможность установки компостеров с аэрационными системами, которые помогут поддерживать оптимальные условия для разложения.

Неприятный запах из компостной кучи — это проблема, которую можно решить с помощью правильного ухода и методов. Придерживаясь рекомендаций по поддержанию сбалансированного коктейля из органических отходов и обеспечивая достаточную аэрацию, вы не только устраните источники запаха, но и получите высококачественный компост для своих растений. Помните, что здоровый компост — это залог успеха сада!

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии
Экономика и бизнес
Финляндия сталкивается с повышенным риском отключений электроэнергии Аудио 
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Авто
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей Аудио 
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Древний астероид может омолодиться после встречи с Землёй
Куба и Россия обсуждают строительство отелей под российским управлением
Этот манник на кефире с ягодами получается влажным, сочным и при этом просто невесомым
Экс-теннисист объяснил, почему ждать на корте побед от Медведева не приходится
Как оживить интерьер с помощью комнатных растений
Как создать быстрый повседневный макияж за считанные минуты?
Три простых способа отучить кошку гулять по кухонным поверхностям
Почему лучше отказаться от сахара в чае: советы диетолога
Борьба с мучнистой росой без химии: сода, мыло и масло — вот что вам нужно
Кожаная обивка сидений — почему и зимой, и летом водителю некомфортно на ней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.