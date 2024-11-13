Почему сельдерей полезен для здоровья и как его правильно сажать

2:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На кухне часто встречается зелёный сельдерей, выращенный в домашних условиях. Осенью его привезли с дачи и посадили в цветочный горшок, чтобы зимой всегда была под рукой свежая витаминная приправа.

Фото: commons.wikimedia.org by Szabi237, CC BY 3.0

Виды сельдерея

Корневой сельдерей — это овощ, который используется для приготовления супов, тушёных блюд и салатов. Его корнеплоды помогают тем, кто следит за фигурой, так как организм тратит больше калорий на его переваривание, чем получает из него. Это свойство получило название "отрицательная калорийность".

Черешковый сельдерей отличается мясистыми стеблями (черешками), которые используют как в сыром, так и в варёном виде. Черешки могут быть зелёными или белыми. Для получения белых черешков стебли сельдерея в процессе роста засыпают землёй или оборачивают мешковиной.

Листовой сельдерей — это растение с мелкими листьями, которые используются в качестве пряной приправы как в сыром, так и в сушёном виде.

Выращивание сельдерея

Выращивание сельдерея требует терпения, так как семена имеют туговсхожесть, а ростки развиваются медленно. Процесс посева и выращивания рассады занимает до 80 дней, но результат оправдывает все усилия. Семена сеют в конце февраля, предварительно замачивая их в воде.

Затем их высевают в ящики с рыхлой почвой, соблюдая расстояние между семенами 5-6 см. Для рассады требуется температура 15-18 градусов. Через 30-40 дней, когда на сеянцах появятся 2-3 настоящих листа, проводят пикировку.

Пересадка в открытый грунт

До высадки в открытый грунт рассаду необходимо закаливать. Для этого ящики с растениями выносят на балкон и начинают постепенно проветривать помещение. При посадке сельдерея нужно соблюдать определённые расстояния между растениями и рядами, в зависимости от сорта.

Уход за сельдереем включает регулярный полив, прополку и подкормки. Особенно полезно удобрять растение настоем птичьего помета. Минеральные удобрения вносят несколько раз в процессе роста.

Сельдерей можно сажать рядом с огурцами или фасолью, но его не стоит размещать рядом с салатом или свеклой.

Польза сельдерея

Сельдерей оказывает положительное влияние на здоровье, борясь с отложением солей, авитаминозом, апатией, ревматизмом, повышенным холестерином и бессонницей. Его сок улучшает тонус, аппетит и пищеварение, а также полезен при воспалениях мочевыводящих путей и мочекаменной болезни. Однако его не рекомендуется употреблять при острых заболеваниях желудка и печени.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

