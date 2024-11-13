Как собрать семена капусты и не ошибиться

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста, как и многие корнеплоды, является двулетним растением. Ее жизненный цикл длится два года: в первый год растет кочан, а в следующий — созревают семена. Иногда, выращивая капусту на своем участке, садоводы решают собрать собственные семена. Для этого нужно соблюдать несколько важных рекомендаций.

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Выбор и хранение капусты для семян

Для семеноводства отбираются здоровые растения среднего размера, полностью соответствующие характеристикам сорта. Плоды необходимо правильно хранить, подготовив место с необходимыми температурными и влажностными условиями. Лучшее время для сбора — сухая погода. Корнеплоды и кочаны должны быть полностью вызревшими, чтобы хорошо сохраняться.

Уход за хранением

Хранить капусту следует в темном, прохладном месте (температура 0-1 °C, влажность 90-95%). Важно периодически проверять условия хранения, чтобы не допустить загнивания. Поврежденные растения необходимо удалять, а при необходимости присыпать древесной золой или известью.

Посадка капусты на семена

Весной, при благоприятных погодных условиях, высаживаются отобранные на семена кочаны. Ранние сорта высаживаются позже, чтобы избежать преждевременного созревания, а поздние сорта убираются поздней осенью.

Кочерыги высаживаются с верхушечной почкой вверх в специально подготовленные борозды, где они хорошо укореняются. Важно обеспечивать растениям полив и удобрения.

Уход за семенным кустом

Важный момент — формирование семенного куста. Для улучшения качества семян следует прищипывать верхушки стеблей. Семена созревают неравномерно, поэтому ветви с созревшими стручками нужно срезать по мере их дозревания. Срезанные стручки сушатся в течение 10-14 дней, после чего обмолачиваются. Один куст может дать 50-80 г семян.

Изоляция при семеноводстве

Поскольку капуста является перекрестноопыляемой культурой, необходимо обеспечить изоляцию от других сортов и видов, чтобы избежать переопыления. В противном случае семена могут потерять чистоту сорта.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

