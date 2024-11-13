Как собрать семена капусты и не ошибиться

Капуста, как и многие корнеплоды, является двулетним растением. Ее жизненный цикл длится два года: в первый год растет кочан, а в следующий — созревают семена. Иногда, выращивая капусту на своем участке, садоводы решают собрать собственные семена. Для этого нужно соблюдать несколько важных рекомендаций.
Для семеноводства отбираются здоровые растения среднего размера, полностью соответствующие характеристикам сорта. Плоды необходимо правильно хранить, подготовив место с необходимыми температурными и влажностными условиями. Лучшее время для сбора — сухая погода. Корнеплоды и кочаны должны быть полностью вызревшими, чтобы хорошо сохраняться.
Хранить капусту следует в темном, прохладном месте (температура 0-1 °C, влажность 90-95%). Важно периодически проверять условия хранения, чтобы не допустить загнивания. Поврежденные растения необходимо удалять, а при необходимости присыпать древесной золой или известью.
Весной, при благоприятных погодных условиях, высаживаются отобранные на семена кочаны. Ранние сорта высаживаются позже, чтобы избежать преждевременного созревания, а поздние сорта убираются поздней осенью.
Кочерыги высаживаются с верхушечной почкой вверх в специально подготовленные борозды, где они хорошо укореняются. Важно обеспечивать растениям полив и удобрения.
Важный момент — формирование семенного куста. Для улучшения качества семян следует прищипывать верхушки стеблей. Семена созревают неравномерно, поэтому ветви с созревшими стручками нужно срезать по мере их дозревания. Срезанные стручки сушатся в течение 10-14 дней, после чего обмолачиваются. Один куст может дать 50-80 г семян.
Поскольку капуста является перекрестноопыляемой культурой, необходимо обеспечить изоляцию от других сортов и видов, чтобы избежать переопыления. В противном случае семена могут потерять чистоту сорта.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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