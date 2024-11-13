Узнайте, какие сорта ирги идеально подойдут для вашего участка

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В культуре чаще всего выращиваются виды ирги, а не сорта, поскольку они более доступны в питомниках. Среди распространенных сортов можно выделить канадские. В России зарегистрирован только один сорт ирги, однако в мире их уже более тридцати. Каждый сорт имеет свои особенности, которые связаны с уходом, посадкой и использованием плодов.

Фото: creativecommons.org by USFWS - Pacific Region is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Для выращивания в культуре наиболее подходящими являются два вида ирги: ирга ольхолистная и ирга канадская. Эти растения можно сажать практически на любом типе почвы, за исключением участков с близким стоянием грунтовых вод или мест, где застаивается вода.

Ирга ольхолистная — идеальное растение для получения плодов и украшения сада. Она отличается высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью и устойчивостью к болезням. Цветет ирга ольхолистная в середине мая, и ее побеги покрыты белыми цветами, которые в конце цветения напоминают падающие снежинки.

Плоды созревают одновременно со смородиной и имеют темно-фиолетовый цвет с насыщенным соком, который быстро желирует.

В плодах ирги ольхолистной содержится амигдалин, полезный для сердца, поэтому семена не следует выбрасывать, лучше их разжевать.

Ирга канадская идеально подходит для украшения сада. Это невысокое растение, с изгибающимися побегами и светло-зелеными листочками. Плоды канадской ирги крупнее, чем у ольхолистной, и созревают на несколько дней раньше. Вкус этих ягод более гармоничный из-за более высокой кислотности. Минус ирги канадской — плоды часто привлекают птиц.

Существует несколько сортов ирги, которые в последние годы пользуются популярностью. Среди них Мэндан (канадский сорт с крупными плодами), Слейт (улучшенный сорт ирги канадской), Звездная ночь (российский сорт с плотными ягодами и устойчивостью к болезням).

Сорт Звездная ночь отличается повышенной транспортабельностью плодов и устойчивостью к вредителям. Мендан отличается крупными ягодами и сдержанным ростом, а сорт Слейт — привлекательными цветами и светлой листвой.

Также существуют новые, менее распространенные сорта, такие как Смоуки, Нортлайн, Ханивуд и Альтаглоу, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики, как-то зимостойкость, крупность плодов или декоративность.

Уточнения

Ирга́ (лат. Amelánchier), устар. амеланхиер, — род растений семейства розовые (Rosaceae), листопадный кустарник или небольшое дерево.

