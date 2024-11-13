Неизвестные виды капусты, которые преобразят ваш огород

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста является одним из самых древних и популярных овощей, однако не все садоводы знакомы с разнообразием её видов. Существует множество сортов капусты, которые могут значительно различаться по внешнему виду, характеристикам и требованиям к уходу. Каждый вид имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе сорта для выращивания.

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Белокочанная капуста — самый популярный вид, предпочитающий светлые и влажные условия. Она не переносит кислую почву и избыток органики. Поздние сорта белокочанной капусты (например, Каменная голова и Амагер) идеально подходят для хранения до весны и квашения, а ранние сорта (такие как Июньская и Слава) лучше использовать в свежем виде.

Краснокочанная капуста отличается характерным фиолетовым цветом и любит солнце и влагу. Она устойчива к жаре, но в тени теряет свой окрас, а её кочаны плохо формируются. Сорта, такие как Фаберже и Рубин, хорошо хранятся и используются в свежем виде или для квашения.

Брюссельская капуста формирует маленькие кочанчики на длинном стебле. Это морозоустойчивое растение, которое переносит до минус 7 градусов по Цельсию. Сорта, как Геркулес и Сапфир, требуют длительного роста, около 150-180 дней.

Цветная капуста, как и брокколи, не переносит жару, но устойчива к холодам до минус 7 градусов. Она используется в пищу в свежем виде или после заморозки. Разновидности брокколи, такие как Линда и Тонус, также часто замораживаются, так как имеют короткий срок хранения.

Капуста кольраби образует сочные стеблеплоды, которые быстро растут и могут приносить два урожая за сезон. Эти растения холодостойки, но лучше всего растут на плодородной почве.

Савойская капуста устойчива к засухе и низким температурам. Она может выращиваться в разных климатических условиях и широко используется для салатов и других блюд.

Пекинская капуста является скороспелым сортом, который дает два урожая за сезон, но в тени может стрелковаться. Китайская капуста также используется для салатов и хорошо растет на бедных почвах.

Листовая капуста выращивается для декоративных целей, её курчавые листья могут быть разных цветов и даже биколорными. Этот вид капусты выдерживает низкие температуры и растет в затенении.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

