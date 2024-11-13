Неочевидные методы увеличения урожайности сливы

Слива — любимое дерево многих садоводов, но, несмотря на свою неприхотливость, оно требует правильного ухода для достижения высокого урожая. Соблюдение нескольких агротехнических рекомендаций позволяет значительно повысить урожайность.

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Одним из важных факторов для увеличения количества плодов является обеспечение сливы необходимыми питательными веществами. Для косточковых культур, таких как слива, персик и вишня, критически важен кальций.

Недостаток этого элемента можно компенсировать добавлением извести в почву или применением глиняно-известкового состава (1:1), который наносится на ствол дерева. Это поможет защитить кору от растрескивания и поддержит необходимую влажность весной. Кроме того, известь можно применять в виде полива, растворив 1 столовую ложку на 10 литров воды, делая такую процедуру раз в месяц.

На этапе цветения для улучшения завязей рекомендуется провести опрыскивание борной кислотой. Еще одним полезным методом является вкапывание железных предметов в приствольный круг, что помогает восполнить нехватку железа в почве.

Использование этих методов поможет значительно улучшить урожайность сливы.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

