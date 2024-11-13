Неочевидные методы увеличения урожайности сливы

Слива — любимое дерево многих садоводов, но, несмотря на свою неприхотливость, оно требует правильного ухода для достижения высокого урожая. Соблюдение нескольких агротехнических рекомендаций позволяет значительно повысить урожайность.
Одним из важных факторов для увеличения количества плодов является обеспечение сливы необходимыми питательными веществами. Для косточковых культур, таких как слива, персик и вишня, критически важен кальций.
Недостаток этого элемента можно компенсировать добавлением извести в почву или применением глиняно-известкового состава (1:1), который наносится на ствол дерева. Это поможет защитить кору от растрескивания и поддержит необходимую влажность весной. Кроме того, известь можно применять в виде полива, растворив 1 столовую ложку на 10 литров воды, делая такую процедуру раз в месяц.
На этапе цветения для улучшения завязей рекомендуется провести опрыскивание борной кислотой. Еще одним полезным методом является вкапывание железных предметов в приствольный круг, что помогает восполнить нехватку железа в почве.
Использование этих методов поможет значительно улучшить урожайность сливы.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.