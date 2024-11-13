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Почему брюссельская капуста — идеальный овощ для вашего огорода

4:18
Садоводство

Брюссельская капуста имеет сложную историю происхождения, так как в природе она не встречается. Она была выведена овощеводами в Бельгии, отсюда и название, связанное с бельгийской столицей.

Почему брюссельская капуста — идеальный овощ для вашего огорода
Фото: commons.wikimedia.org by Coyau, CC BY-SA 3.0

В России эта культура долгое время не могла прижиться из-за климатических условий, ведь её вегетационный период довольно долгий — около 6 месяцев, и кочанчики созревают медленно. Даже сейчас она не получила широкого распространения, ограничившись центральными регионами страны.

Выращивание брюссельской капусты

Одной из главных трудностей при выращивании брюссельской капусты является её продолжительный вегетационный период, что делает невозможным её полноценное созревание в большинстве российских регионов.

Капуста устойчива к низким температурам и может вегетировать при 5°C, а взрослые растения выдерживают заморозки до -8°C. Тем не менее, для оптимального роста она нуждается в температуре 18-22°C.

Почва для выращивания

Для посадки брюссельской капусты нужно выбирать открытые, солнечные участки или места в полутени. Почва должна быть плодородной, удобренной органическими веществами и иметь нейтральную кислотность. Подготовку почвы рекомендуется проводить осенью, включая глубокую перекопку.

Подготовка грядок

Для осенней подготовки грядок рекомендуется внести следующие удобрения на каждый квадратный метр:

  • 6 кг торфокомпоста
  • 200-300 г золы или извести
  • 30-40 г аммиачной селитры
  • 30-40 г суперфосфата
  • 20-25 г хлорида калия.

Выращивание через рассаду

Агротехника для брюссельской капусты схожа с таковой для белокочанной капусты, но срок её уборки значительно позже. Семена для рассады сеют в начале апреля, а в Сибири — в конце апреля. Рассаду лучше держать в микропарничках, так как капуста плохо переносит сухой теплый воздух. Для нормального роста рассады требуется температура 12-15°C днем и 8-10°C ночью.

Посадка и уход

Рассаду высаживают на грядку через 45 дней после посева, с конца мая до начала июня. Ориентировочная схема посадки — 60 см на 50 см. Брюссельская капуста хорошо растёт после бобовых, корнеплодов, картофеля, томатов, но не следует её высаживать на грядках, где ранее росла другая капуста.

В уходе за растением основное внимание уделяется поливу и удалению нижних листьев на позднеспелых сортах, что ускоряет созревание.

Уборка и хранение

Уборка капусты начинается в октябре и продолжается до ноября. Кочанчики убирают по мере созревания, начиная с нижних, более крупных. Брюссельская капуста хорошо переносит лёгкие осенние заморозки, но её не стоит собирать при устойчивых морозах.

Для хранения капусту убирают вместе со стеблем, и она может сохраняться 3-4 месяца в полиэтиленовых пакетах при температуре около 0°C.

Польза брюссельской капусты

Брюссельская капуста обладает ценным биохимическим составом, богатым витаминами C, группы B, каротином, фолиевой кислотой. Регулярное употребление капусты помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, печени, поддерживает иммунитет и нормализует уровень сахара и холестерина в крови.

Также её рекомендуют для профилактики онкологических заболеваний и для беременных женщин.

Сорта брюссельской капусты

Среди сортов брюссельской капусты можно выделить как старые, так и новейшие гибриды. В России популярны сорта "Геркулес", "Розелла", "Диабло", "Франклин" и другие. Все сорта имеют разные сроки созревания, а также особенности использования — от свежих блюд до заморозки и хранения.

Уточнения

Брюссе́льская капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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