Как вырастить клюкву на своем участке и не бояться болезней

Клюква садовая — одна из самых неприхотливых и полезных культур, которую легко выращивать на дачном участке. Для достижения максимальной урожайности важно соблюдать несколько правил, касающихся посадки, ухода и борьбы с болезнями.

Выращивание из семян и черенками

Клюкву можно размножать как семенами, так и черенками. Сеянцы не сохраняют материнские признаки, поэтому этот метод часто используется только для селекции. В частном садоводстве предпочтение отдается вегетативному размножению — черенкованию.

Черенки заготавливают весной, и сразу высаживают в подготовленный субстрат. Этот процесс требует времени — черенки нужно доращивать в школке 1-2 года, а первые плоды появятся только через 3-4 года.

Как вырастить клюкву из семян

Для посева используются только свежесобранные семена. После того как ягоды промыты, их сразу высаживают в почву. Если семена хранились долго, их нужно стратифицировать — для этого их смешивают с песком и торфом и оставляют при низкой температуре до трех месяцев. После этого семена можно высаживать весной.

Посадка и уход

Для посадки клюквы необходимо выбрать солнечный участок с влажной кислой почвой. Саженцы высаживаются весной, когда почва оттает. Чтобы получить полноценный урожай, важно правильно ухаживать за растением: своевременно поливать, подкармливать и обрезать кусты. При этом нужно следить за влажностью почвы, обеспечивать регулярное рыхление и удаление сорняков.

Весенняя обрезка и защита от болезней

Обрезка весной необходима для формирования куста. На протяжении сезона важно контролировать влажность почвы, предотвращать грибковые заболевания и защищать клюкву от вредителей с помощью фунгицидов.

Болезни и вредители

Основными заболеваниями клюквы являются снежная плесень, монилиальный ожог и махровость. Для защиты от болезней используют фунгициды и бордоскую смесь. Вредителей, таких как брусничная листовертка и капустная совка, можно контролировать соблюдением агротехники и применением инсектицидов.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

