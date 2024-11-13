Как справиться с болезнями и вредителями арбузов и получить большой урожай

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для успешного выращивания арбузов в средней полосе России важно учитывать не только грамотный уход, но и защиту от болезней и вредителей. Болезни могут значительно повлиять на урожайность, а своевременное лечение является ключевым для сохранения плодов. Важно помнить, что многие заболевания могут быть предотвращены благодаря профилактическим мерам и внимательному уходу.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Основные болезни арбузов включают фузариоз, антракноз, корневую гниль, склеротинию, серую гниль, оливковую пятнистость и мучнистую росу. Каждый из этих недугов сопровождается определенными симптомами, такими как пятна на листьях, увядание растений, коричневые или черные пятна, а также появление налета.

Важно своевременно применять меры по борьбе с этими заболеваниями. Например, для профилактики фузариоза можно использовать муку доломитовую и растворы Глиокладина, а для защиты от антракноза следует опрыскивать растения Купроксатом.

Кроме грибковых заболеваний, арбузы могут подвергаться нападению вредителей, таких как бахчевая тля, муха ростковая, паутинный клещ, проволочник и бахчевые трипсы. Чтобы избежать заражения, необходимо регулярно осматривать растения и использовать народные средства или инсектициды при первых признаках повреждений.

Для защиты растений важно соблюдать ряд профилактических мер: регулярное проветривание теплицы, дезинфекция почвы и инструментов, а также тщательная уборка участка осенью. Также рекомендуется менять место посадки каждые два-три года.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

