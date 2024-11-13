Как вырастить гранат из косточки в домашних условиях

Выращивание граната из косточки в домашних условиях не представляет собой особых трудностей. Семена этого растения хорошо прорастают и быстро начинают расти, радуя владельцев своим красивым цветением.

Для начала стоит выбрать зрелый и качественный плод без повреждений. После его очистки необходимо выбрать несколько зернышек, промыть их в холодной воде и замочить в растворе эпина (1-2 капли на чайную ложку воды). Важно, чтобы раствор не покрывал семена полностью, а они не высыхали, чтобы не потерять способность прорасти.

Для посадки семена высаживаются в увлажнённую почву, которая состоит из смеси торфа, песка и земли, на глубину 1-1,5 см. Контейнер с посевами накрывается пленкой и помещается в теплое место с достаточным количеством солнечного света.

Полив должен быть умеренным, только по мере подсыхания почвы. Семена граната обладают высокой всхожестью, и первые ростки появляются обычно через 2-3 недели. Когда растения подрастут, пленку следует удалить.

Гранат нужно пересаживать в глиняный горшок с хорошим дренажом, когда на растении появятся первые настоящие листья. Чтобы растение развивалось в виде куста, его следует прищипывать: при пересадке, затем после появления третьих листьев для формирования побегов. Эти манипуляции помогают гранату развивать кустистую форму, а не один длинный побег.

Цветение и завязи могут появиться уже в первый год, но для того чтобы растение не погибло, цветы лучше удалить, чтобы гранат не тратил силы на цветение в ущерб росту.

Гранат предпочитает тепло и прямые солнечные лучи, но в период покоя, когда температура должна быть в пределах 6-10 градусов, ему нужно минимум полива и обеспеченность умеренными условиями. В остальное время полив должен быть обильным, но без избытка воды, чтобы почва подсыхала между поливами.

Для полноценного роста гранат следует подкармливать минеральными удобрениями один раз в 2-3 недели с начала весны до конца лета. Обрезку и формирование растения рекомендуется проводить в феврале.

Гранат нужно пересаживать каждые 1-2 года по мере роста, а в возрасте 3-4 лет его можно высадить в горшок объёмом 5-6 литров и оставить в нем навсегда.

Уточнения

Грана́тина (лат. balaūsta) — плод, характерен для представителей рода гранат (Punica).

