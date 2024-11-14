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Три лучших способа избавиться от сорняков между плиткой

1:06
Садоводство

Сорняки между плитками дорожек и на участке могут испортить впечатление даже от самого красивого ландшафта. Они делают территорию неухоженной и требуют регулярного внимания.

Три лучших способа избавиться от сорняков между плиткой
Фото: creativecommons.org by AnRo0002 is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Однако справиться с этой проблемой можно легко и без вреда для растений вокруг, используя простые и доступные средства, которые помогут быстро избавиться от сорняков даже в самых труднодоступных местах.

Простые и эффективные способы

1. Сода

Сода — безопасное и доступное средство. Достаточно посыпать сорняки содой, и вскоре они исчезнут, даже в самых труднодоступных местах.

2. Уксус

Более агрессивный, но крайне эффективный метод. Достаточно полить растения уксусом и дополнительно опрыскать для усиления эффекта. При желании можно добавить растворённое в кипятке хозяйственное мыло.

3. Соль

Солевой раствор также популярен и легок в применении. Разбавьте соль в горячей воде (одна часть соли на три части воды) и полейте сорняки.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от "сор"), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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