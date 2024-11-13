Как ухаживать за сливой для получения максимального урожая

Для получения хорошего урожая сливы важно правильно ухаживать за деревьями и учитывать их особенности. Распространенное мнение о неприхотливости сливы не совсем верно. Без должного ухода плоды могут стать червивыми или осыпаться раньше времени, поэтому важно выбрать для посадки подходящее место и соблюдать несколько основных правил.

Выбор места и посадка

Слива не переносит застоя воды, поэтому для посадки подходит возвышенное или ровное место. Сажать сливу лучше весной, если у саженцев открытая корневая система, иначе они могут не успеть укорениться до холодов. Однако при наличии саженцев в контейнерах их можно высаживать с весны до осени. При посадке важно, чтобы корневая шейка была на уровне почвы: если заглубить или завысить ее, слива может плохо прижиться или даже погибнуть.

Основные этапы ухода

Полив: в обычный сезон слива требует полива 3 раза: до распускания почек, после цветения и перед сбором урожая. В засушливый год нужно поливать раз в месяц, учитывая возраст дерева.

Подкормки: со второго года удобрения вносятся трижды за сезон. Это обеспечивает дереву необходимые питательные вещества для формирования плодов.

Обрезка: регулярное прореживание кроны снижает риск заболеваний. Обрезку лучше проводить осенью после сбора урожая.

Борьба с болезнями и вредителями

Основной вредитель — сливовая плодожорка, а наиболее опасные болезни — монилиоз и клястероспориоз. Ранней весной, до распускания почек, деревья и почву под ними нужно обработать бордоской смесью или хлорокисью меди. Затем, в период появления бутонов, проводят опрыскивание Фуфаноном, а после цветения обрабатывают деревья и от болезней, и от вредителей. Последняя обработка проводится после сбора урожая.

Уборка и хранение урожая

Для сохранения урожая до двух месяцев плоды собирают в сухую погоду, желательно в перчатках или срезают с плодоножкой. Хранят сливы лучше в холодильнике, используя картонные коробки или полиэтиленовые пакеты. Первый месяц сливы держат при низкой температуре, затем перекладывают на полку с температурой +4…+6 °C.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

