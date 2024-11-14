Как морозы делают капусту вкуснее: хитрость опытных огородников

Огородники с опытом предпочитают убирать капусту после первых лёгких заморозков. Причина в том, что при небольших морозах, когда ночные температуры опускаются до -2 °C, а днём держатся на уровне +5-7 °C, в капусте увеличивается содержание сахаров и уходит горечь, что делает её вкус мягче и слаще.
Но есть и нюансы: при температуре ниже -5 °C кочаны начинают подмерзать, и такие экземпляры уже плохо хранятся. Поэтому уборку капусты стоит проводить в ясную и сухую погоду. Если капуста была собрана в дождливые дни, перед закладкой на хранение ее нужно тщательно просушить.
Также для длительного хранения не подходят подмёрзшие, треснувшие или повреждённые кочаны — такие овощи быстро портятся.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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