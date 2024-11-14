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Коломбо: картофель, который стоит попробовать каждому дачнику

1:50
Садоводство

Картофель сорта Коломбо — отличный выбор для тех, кто хочет раннего урожая, готового уже к концу июня. Этот голландский сорт, зарегистрированный в России как "Коломба", популярен среди дачников благодаря быстрому созреванию и универсальности.

Коломбо: картофель, который стоит попробовать каждому дачнику
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Коломбо отлично подходит для варки, супов и салатов: его клубни плотные, не сильно развариваются, имеют желтую кожуру и такую же красивую мякоть, которая сохраняет цвет при приготовлении.

Характеристики сорта Коломбо

Срок созревания: очень ранний, полный урожай — через 65 дней.

Урожайность: от 224 до 442 кг с сотки, причем первые клубни можно копать уже через 35 дней.

Клубни: овальные, массой 82-126 г, с мелкими глазками.

Содержание крахмала: 11-15%.

Лежкость: 95% при хранении до 6 месяцев.

Устойчивость: защищен от рака картофеля и нематоды, но умеренно устойчив к фитофторе.

Вкусовые качества

Содержание крахмала делает Коломбо отличным для салатов и супов. Овощ не разваристый и при этом умеренно рассыпчатый, с нежным вкусом. Клубни выглядят аппетитно, имеют насыщенный желтый оттенок, напоминающий сливочное масло.

Урожайность

Сорт отличается высокой продуктивностью: при второй копке на 55 день урожайность может достигать 364 кг с сотки. Максимум сорта был отмечен в Ставропольском крае — 442 кг с сотки, что делает его одним из лучших ранних сортов.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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