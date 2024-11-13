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Медуница в вашем саду: как создать весенний ковер из цветов

3:25
Садоводство

Медуница — один из первых весенних цветов, который распускается еще до того, как снег окончательно сходит с лесных полян. Её нарядные соцветия оживляют весенний сад, а некоторые сорта радуют еще и красивыми пятнистыми листьями. Благодаря неприхотливости и яркому внешнему виду медуница стала популярной как садовое растение, особенно среди любителей тенелюбивых культур.

Медуница в вашем саду: как создать весенний ковер из цветов
Фото: /creativecommons.org by Hedwig Storch, CC BY-SA 3.0

Виды медуницы

Сегодня насчитывается около 28 видов медуницы, многие из которых можно встретить в российских лесах, а некоторые стали излюбленными садовыми культурами.

Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis): растение высотой 10-30 см с прямостоячими стеблями и пятнистыми листьями. Цветет с конца марта и используется не только как декоративное растение, но и как съедобное — листья добавляют в салаты и супы.

Медуница сахарная (Pulmonaria saccharata): вечнозёленый вид, родом с Апеннин. Её зелёные листья с серебристыми пятнами образуют плотные ковры, которые сохраняются под снегом до весны.

Медуница узколистная (Pulmonaria angustifolia): высотой 20-30 см, её узкие шершавые листья и яркие цветки сначала розовые, а затем фиолетово-синие, украсят сад в апреле и мае.

Медуница длиннолистная (Pulmonaria longifolia): вырастает до 25 см в высоту, листья до 50 см, с серебристыми пятнами. Особенно красив подвид "севеннская", отличающийся крупными синими цветками.

Медуница красная (Pulmonaria rubra): родом из гор Болгарии и Албании, этот вид вечнозелён и ранний, имеет красные цветки и быстро разрастается, образуя декоративные куртины.

Медуница темная (Pulmonaria obscura): этот вид с зелёными листьями и розовато-фиолетовыми цветками растет в европейских лесах и зацветает в мае.

Выращивание медуницы в открытом грунте

Медуница — лесное растение, и поэтому она прекрасно чувствует себя в тенистых или полутенистых уголках сада. Важно обеспечить почву, богатую органическими веществами, с щелочной или нейтральной реакцией. Лучше всего медуница растет на легких суглинистых и супесчаных грунтах.

Посадка: медуницы с закрытой корневой системой можно высаживать с апреля до сентября. Корневища также сажают весной или подращивают в горшках до пересадки.

Полив: растение любит влагу, но избегайте излишней сырости — поливайте под корень раз в неделю.

Подкормка: достаточно оставлять опавшие листья, которые, перегнивая, обогащают почву.

Укрытие на зиму: для защиты корней медуницы лучше замульчировать почву торфом или перегноем.

Размножение медуницы

Медуница размножается несколькими способами:

Семенами: их высевают в конце апреля на постоянное место. Зацветает такая медуница на 5-7 год.

Корневищами и деленками: деление проводят в июле-августе, пересаживая на расстояние 15-20 см друг от друга.

Уточнения

Медуни́ца (лат. Pulmonária) — род невысоких многолетних травянистых растений семейства Бурачниковые (Boraginaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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